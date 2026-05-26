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유네스코 인류무형문화유산이자 국가무형유산인 '강릉 단오제'가 다음달 15일부터 22일까지 8일간 강원 강릉시 남대천 일원에서 열린다.

천년 전통을 가진 '강릉 단오제'는 매년 100만명 안팎의 관광객이 찾는 국내 최대의 민속축제다.

전통제례와 굿판, 각종 공연 등으로 꾸며지는 이번 강릉 단오제 주제는 '풀리니, 단오다'이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘강릉 단오제’ 내달 15일 개막…남대천 일원에서 8일간 행사 풍성

입력 2026.05.26 20:44

수정 2026.05.26 20:46

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  • 최승현 기자

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강릉 단오제 안내 포스터

강릉 단오제 안내 포스터

유네스코 인류무형문화유산이자 국가무형유산인 ‘강릉 단오제’가 다음달 15일부터 22일까지 8일간 강원 강릉시 남대천 일원에서 열린다.

천년 전통을 가진 ‘강릉 단오제’는 매년 100만명 안팎의 관광객이 찾는 국내 최대의 민속축제다. 전통제례와 굿판, 각종 공연 등으로 꾸며지는 이번 강릉 단오제 주제는 ‘풀리니, 단오다’이다.

‘풀림’은 강릉단오제가 지닌 치유의 본질적 가치를 상징하는 개념으로, 축제를 찾은 사람들이 굿판에서 한을 풀고 창포물로 액을 씻어내며 일상의 근심과 액운을 내려놓는 시간이 단오라는 의미를 담고 있다.

축제 기간에는 관노가면극과 신통 대길 길놀이 등 각종 문화유산 행사와 민속놀이 등 13개 분야 72개 프로그램이 진행된다. 관노가면극은 양반 광대와 소매각시의 사랑 이야기를 담아 모두 다섯 마당으로 구성된 국내 유일의 무언 가면극이다.

단오제의 흥을 북돋는 역할을 하는 ‘신통 대길 길놀이’는 음력 5월3일(6월17일) 단오 주신이 단오장을 향하는 영신행차 행렬을 따라 펼쳐지는 대표적인 거리 퍼레이드형 공연이다. 강릉 대도호부 관아~옥천오거리~금성로~성내동 광장 일원에서 진행된다.

이번 축제의 드레스코드는 ‘한복’으로 지정됐다. 한복을 착용한 관람객에게는 푸드코트 10% 할인과 배지 증정 등 다양한 혜택이 제공된다.

부족국가의 제천의식과 농경 의례에서 비롯된 국가무형유산인 강릉 단오제는 일제강점기와 한국전쟁 가운데서도 명맥을 이어왔다. <고려사>를 비롯해 조선 광해군 때 허균의 문집인 <성소부부고> 등엔 1000년이 넘는 역사를 간직한 강릉 단오제에 관한 내용이 담겨 있다.

유교식 전통문화인 제례와 불교 의식, 무속신앙이 공존해 가장 한국적인 축제라는 평가를 받는 강릉 단오제는 유구한 역사성과 문화적 가치를 인정받아 2005년 11월 유네스코 인류무형문화유산으로 선정됐다.

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