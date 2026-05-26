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경기도, 아파트 공사 발주 때 ‘할부 계약’ 금지

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경기도, 아파트 공사 발주 때 ‘할부 계약’ 금지

입력 2026.05.26 20:44

수정 2026.05.26 20:46

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공동주택관리규약 준칙 개정

빈번한 입주민 간 분쟁 줄이고

관리비 집행 투명성 제고 일환

입주민 대표 비리 방지도 강화

경기도가 아파트 입주민 간 분쟁을 줄이고 관리비 집행 투명성을 높이기 위해 공사·용역 발주 시 할부·분할지급 계약 체결을 원천 금지했다. 입주자대표회의 임원 해임 사유에 금품·향응 요구를 포함하는 등 입주민 대표자의 비리 방지 대책도 강화했다.

경기도는 이런 내용으로 ‘공동주택관리규약 준칙’을 개정했다고 26일 밝혔다. 공동주택관리규약 준칙은 시도지사가 공동주택 입주자를 보호하고 주거생활 질서를 유지하기 위해 공동주택 관리·사용 내용을 지정한 기준안이다.

개정된 준칙은 입주자대표회의 등 집행부가 장래 입주민에게 부담을 지우는 할부 및 분할지급 계약 체결을 원천 금지했다. 도는 “승인된 예산을 초과해 공사 계약을 맺거나, 무리한 할부 계약 체결과 관련한 단지 내 입주민 간 분쟁과 민원이 빈번하게 발생했다”고 준칙 강화 배경을 설명했다.

위·수탁 관리와 어린이집 임대차 계약서 등에서 관행적으로 쓰이던 ‘갑을’ 표현도 법적으로 대등한 ‘위탁자·수탁자’ ‘임대인·임차인’으로 개선하도록 했다. 그간 층간소음 분쟁이나 개인정보 유출 우려 등으로 계약서상에 권위적인 갑을 명칭을 써왔는데, 이런 표현이 주거 만족도를 떨어뜨리고 단지 내 갈등을 부추기는 원인이 되고 있기 때문이다.

준칙은 입주자대표회의 임원과 동별 대표자 등의 비리를 막기 위해 해임 사유에 금품·향응 수수와 함께 금품·향응 요구도 포함했다.

아울러 개인정보 제공 동의 대상을 가구주에서 가구원 전원으로 확대하는 등 단지 운영의 안정성과 권리 보호를 크게 강화했다. 개정 준칙은 경기도 누리집 공동주택관리규약 준칙 게시판에서 확인할 수 있다.

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