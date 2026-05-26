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코레일, 서소문 고가차도 사고 대응…심야 임시전철 4회 추가 운행

입력 2026.05.26 20:55

수정 2026.05.26 20:56

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경부선 등 4개 노선

26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고로 인해 서울역 열차 출발 안내 현황판에 중단된 열차 정보가 표시되고 있다. 연합뉴스

26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고로 인해 서울역 열차 출발 안내 현황판에 중단된 열차 정보가 표시되고 있다. 연합뉴스

한국철도공사(코레일)는 26일 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고로 인한 여객열차 이용 고객 불편을 최소화하기 위해 27일 오전 1시50분까지 심야 임시 전동열차를 총 4회 추가 운행한다고 밝혔다.

임시열차는 경부선, 경인선, 경원선, 경의·중앙선 등 4개 노선에서 총 4회 운행한다. 운행 시각표는 코레일 홈페이지(www.korail.com)와 각 역에서 확인할 수 있다.

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