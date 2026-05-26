코레일, 서소문 고가차도 사고 대응…심야 임시전철 4회 추가 운행

경부선 등 4개 노선

한국철도공사(코레일)는 26일 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고로 인한 여객열차 이용 고객 불편을 최소화하기 위해 27일 오전 1시50분까지 심야 임시 전동열차를 총 4회 추가 운행한다고 밝혔다.

임시열차는 경부선, 경인선, 경원선, 경의·중앙선 등 4개 노선에서 총 4회 운행한다. 운행 시각표는 코레일 홈페이지(www.korail.com)와 각 역에서 확인할 수 있다.