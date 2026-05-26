많은 정책결정자와 지식인들은 이른바 ‘자유주의 국제질서’가 전례 없는 위기에 처했다고 입을 모은다. 러시아의 우크라이나 침공, 전 세계적인 극우 포퓰리즘과 권위주의의 확산, 미국의 일방적 관세 부과와 군사력 사용으로 나타난 자국 우선주의는 1945년 이후의 ‘안정된’ 질서를 무너뜨린 주범으로 지목된다. 이런 진단은 중요한 전제 하나를 간과하고 있다. 우리가 수호하려는 안정된 질서가 실제로 존재한 적이 있었는가?



국제질서는 ‘저 바깥에’ 존재하는 객관적인 실체가 아니다. 그것은 특정 국가들이 자신의 권력과 통치행위에 ‘보편적’ 정당성을 부여하려 끊임없이 주조한 담론적 행위로부터 비롯된다. 정치 엘리트들은 질서가 안정을 가져다준다면서도, 실제로는 대중에게 끊임없는 위협과 불안의 현실을 유포한다. 위협이 존재해야만 그 위협으로부터 시민과 사회를 보호하겠다는 명분으로 자원을 동원하고 정책적 지지를 얻을 수 있기 때문이다. 위협의 지정은 ‘우리’와 ‘그들’을 구분하는 서사적 경계를 형성해 특정 국가들을 질서의 수호자이자 정당한 행위자로, 다른 국가들을 위협적이고 일탈적인 존재로 위치시킨다.



놀랍게도 해리 트루먼, 드와이트 아이젠하워와 같은 자유주의 국제질서의 큰 공헌자들조차도 안정된 질서를 말한 적이 없다. “인류문명의 위협” 또는 “위태로운 희망”과 같은 불안의 언어를 통해 자유주의를 미완의 과업으로 호명했을 뿐이다. 그들에게 질서는 항상 극심한 불안을 일으키는 외부의 위협에 대응하는 과정에서 미래에 성취해야 할 목표였다. 우리가 지금 붕괴를 걱정하며 수호하려는 자유주의 질서는 과거 그 어느 시점에도 온전히 실현된 적이 없었다. 오히려 폭력, 강압, 차별과 같은 매우 ‘비’자유주의적인 행태가 만연해 있었다. 특히 1945년 이래로 미국은 자신의 자유주의 정치이념과 제도를 인류 전체가 따라야 할 보편모델로 담론화하면서 이에 위협이 되는 정권들을 교체하고 그 모델에서 벗어난 정치체들을 ‘위험국가’ ‘불량국가’ 또는 ‘실패국가’로 낙인찍어 군사적으로 개입했다. 자유주의 수호를 명분 삼아 비자유주의적 행태를 보여온 것이다. 2000년대 후반부터 ‘규칙 기반’의 질서라는 ‘중립적’ 언어를 사용하면서 미국 주도의 자유주의 질서가 모두에게 이익이 된다는 내러티브를 만들어왔지만, 실상 그 규칙은 매우 자의적이고 전략적으로 적용됐다.



이런 측면에서 자유주의 국제질서를 어떻게 회복할 것인가라는 질문은 재고될 필요가 있다. 진짜 과제는 그 국제질서라는 이름 아래 지속해온 구조적 폭력과 차별의 행태를 극복하는 것이다. 자유주의 질서를 원한다면 자유주의 ‘정신’에 맞게 개인의 자유와 존엄을 최우선으로 보호하고, 서로 다른 삶의 방식이 공존할 수 있게 소수의 권력 남용을 명시적으로 제한하는 새로운 세계질서를 구상해야 한다. 이것은 글로벌 차원에서 새로운 언어와 담론을 만들어가는 것과 밀접한 관계를 갖는다. 국제질서는 위기 속에서 형성된 담론정치 행위로부터 시작되기 때문이다. 이미 글로벌 담론장에서는 ‘하나 뺀 세계’(World minus one), ‘다질서 세계’(Multi-order world)와 같은 새로운 국제질서에 관한 대안적인 언어들이 등장하고 있다.



새 질서를 구상하는 글로벌 담론장에 우리도 목소리를 내야 한다. 당면 과제를 해결하고 국익을 보호하기 위한 ‘실용주의적’ 편익 계산도 필요하지만, 오직 그것만이 외교정책의 실천과 담론장 전부를 채워서는 곤란하다. 자유주의 국제질서의 위기와 회복이라는 담론을 소비할 때, 그것이 누구의 관점과 이익을 중심으로 구성된 서사인지 묻는 비판적 독해가 필요하다. 무엇보다 우리가 원하는, 우리 모두에게 필요한 세계는 어떤 세계인가를 스스로 묻고 답해야 한다. 세계정치는 어떻게 작동하는가? 어떻게 작동하는 것이 바람직한가? 이를 위해 어떤 원칙을 기반으로 삼고자 하는가? 그것은 보편타당한가? 낯설고도 먼 질문 같지만 이러한 성찰 없이는 위기 너머에 있는 빛을 찾아갈 수 없다. 은용수

