트럼프 “농축 우라늄, 이란서 폐기 가능” 종전 돌파구 주목

당초 ‘미국이 직접 회수·폐기’…협상 합의 위해 한발 물러서 ‘제3국 폐기’도 거론…“미국 원자력위원회 등 입회하게 될 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 고농축 우라늄을 이란 내에서 폐기하는 방안도 수용할 수 있다고 밝혔다. 핵물질을 반드시 미국으로 이전해 폐기해야 한다는 기존 요구에서 한발 물러선 것이다.



트럼프 대통령은 25일(현지시간) 소셜미디어에 “농축 우라늄은 즉시 미국으로 반출된 뒤 폐기하거나, 이란과의 조율 아래 현지에서 폐기되거나, 또는 양측이 수용할 수 있는 다른 장소에서 폐기될 수도 있다”며 “이 과정에는 미국 원자력위원회나 그에 상응하는 기관이 입회하게 될 것”이라고 밝혔다.



고농축 우라늄을 미국으로 이전해 폐기해야 한다고 했던 트럼프 대통령이 이란의 입장을 수용할 수도 있음을 시사한 것이다. 이란은 농축 우라늄을 희석하는 데는 동의했지만, 미국이나 러시아 등으로의 이전은 허용할 수 없다는 입장이다.



트럼프 대통령의 입장 변화는 협상이 깨지는 것을 막기 위해 유연성을 보인 것으로 해석된다. 이란에 너무 많은 것을 양보한다는 공화당 강경파의 반발에 직면한 그는 종전 양해각서(MOU) 체결에 따른 역풍을 줄이기 위해 이란의 농축 우라늄 폐기 약속이 절실하다.



앞서 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 “핵 문제는 모두 추후 60일 이내 협상에 착수한다는 약속 외에는 MOU에서 다뤄지지 않을 것”이라고 선을 그었는데, 트럼프 대통령의 이날 발언이 돌파구가 될지 주목된다.



이란 측도 “(미국과) 대화 의제의 상당 부분에 대해 합의에 도달한 건 사실”이라며 협상 의지를 이어가고 있다. 이란 협상단장인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장과 아바스 아라그치 외교장관은 이날 중재국인 카타르를 방문해 셰이크 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 총리를 만나 호르무즈 해협 개방 문제 등을 논의했다.



그럼에도 핵심 쟁점을 두고 양측 말이 여전히 달라 막판 진통이 길어질 가능성이 있다. 미국은 해협이 통행료 징수 없이 완전히 개방돼야 한다는 입장이지만, 이란은 ‘서비스 수수료’ 명목으로 사실상 통행료를 계속 받겠다는 입장을 고수하고 있다. 동결 자산도 미국은 핵 합의 이행 단계에 따라 해제하겠다는 방침이지만, 이란은 “MOU 체결과 동시에 즉시 반환돼야 한다”고 주장한다.



레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라를 겨냥한 공세를 강화하고 있는 이스라엘도 중요한 변수다. 미·이란 간 국지적 충돌도 발생했다. 미군 중부사령부는 이날 “자위권 행사 차원”이라며 기뢰 부설을 시도하는 이란 선박과 미사일 발사대를 겨냥해 이란 남부 지역을 공습했다고 밝혔다. 이란 혁명수비대는 26일 자국 영공을 침범한 미군 MQ-9 드론을 격추하고 RQ-4 드론과 F-35 전투기에도 사격을 가해 퇴각시켰다고 했다.



트럼프 대통령은 MOU 체결을 비판하는 공화당 강경파와 이스라엘의 반발을 누그러뜨리려 전날에 이어 사우디아라비아·카타르 등 중동 국가들을 향해 이스라엘과 아랍 국가 간 관계 정상화를 위한 아브라함 협정 체결을 압박했다. 그러나 가자지구·레바논·이란 전쟁 중 어떤 것도 해결될 기미가 보이지 않는 상황에서 아랍 국가들이 응할 가능성은 높지 않다.

