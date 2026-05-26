네타냐후 “페달에서 발 안뗀다” 레바논 공습 강화 예고

트럼프 합의 시사 직후 직접 독려 이스라엘군, 레바논 70여곳 타격

미국과 이란의 정전 협상이 진행되는 가운데 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란의 지원을 받는 레바논 무장정파 헤즈볼라에 대한 공격 강도를 높이겠다고 선언했다.



이스라엘 하레츠는 25일(현지시간) 네타냐후 총리가 소셜미디어를 통해 “우리는 헤즈볼라와 전쟁 중”이라며 “페달에서 발을 떼지 않겠다. 오히려 더 밟으라고 지시했다”고 밝혔다고 전했다. 이 매체들은 이스라엘군이 전날 레바논 전역의 헤즈볼라 거점 70여곳 등을 타격했고 레바논 남부에 대한 대규모 공습을 준비하고 있다고 보도했다. 네타냐후 총리의 공습 강화 선언은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 핵 합의 가능성을 시사하는 발언을 내놓은 직후 나왔다.



이스라엘과 헤즈볼라 간 충돌은 1982년 이스라엘의 레바논 침공 이후 반복돼왔다. 이스라엘이 대규모 공세를 벌이고 헤즈볼라의 궤멸을 선언하면 헤즈볼라가 재건돼 다시 충돌하는 양상이 반복됐다.



헤즈볼라는 이란의 지원을 받는 무장단체이면서 레바논의 합법적 정당이자 병원·학교를 운영하는 사회세력이다. 점조직으로 분산 운영되고 레바논 사회 전체에 뿌리내리고 있어 지휘부를 제거해도 다른 구성원들로 빠르게 대체된다. 핵 협상을 통해 이란 제재가 완화되면 이란 이슬람혁명수비대가 즉각 헤즈볼라 재건에 나설 가능성도 크다.



미·이란 협상에서 헤즈볼라를 비롯한 이란의 대리 세력에 대한 무장해제 등이 논의되지 않는 것은 중동 지역에 갈등의 불씨를 남겨놓는 것이란 평가도 있다. 아사프 오리온 이스라엘 예비역 준장은 CNN에 “트럼프 대통령의 결정에 따라 이란과의 분쟁이 종식되면 이스라엘은 레바논으로 관심을 완전히 돌릴 가능성이 높다”고 밝혔다.



헤즈볼라 지도자 나임 카셈은 지난 24일 미·이란 협상을 환영하면서 자신들도 포함되기를 바란다고 말했다. 이스라엘에서도 이란 대리 세력의 무장해제 등에 대한 논의가 이번 협상에 포함되어야 한다는 목소리가 나온다.

