호르무즈 개방 등 여전히 평행선…MOU 이후 60일 추가 협상 ‘변수’

미·이란, 문구 두고 타결 지연 상당 부분 합의엔 근접한 듯

미국과 이란이 종전 양해각서(MOU) 타결을 앞두고 막판 신경전을 벌이고 있지만, 상당 부분 합의에 근접한 것은 사실로 보인다. 미 정부 관계자는 몇 가지 문구를 둘러싼 이견 때문에 합의가 지연되고 있는 것이라고 25일(현지시간) CNN에 말했다.



유가 급등으로 지지율이 하락하는 도널드 트럼프 미 대통령도, 원유 수출길이 막힌 이란도 해협을 열어야 한다는 데는 의견이 일치한다. 그러나 해협 통제권을 둘러싸고 양측은 다른 말을 하고 있다. 트럼프 대통령은 MOU가 체결되는 대로 해협의 개방이 이뤄질 것이라 했지만, 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 “항해 서비스 이용료”를 받겠다고 했다. 이는 사실상 수수료로 포장한 통행료로 여겨진다.



농축 우라늄 폐기 약속을 MOU 체결의 선결 조건으로 내세우는 미국은 이란이 원칙적으로 이에 합의했다고 주장한다. 하지만 바가이 대변인은 “모든 핵 문제는 향후 60일 이내 협상에 착수한다는 약속 외에는 MOU에서 다뤄지지 않을 것”이라고 했다.



이란 동결자산 해제 절차도 쟁점이다. 미국은 이란이 농축 우라늄 폐기 약속을 이행하는 정도에 따라 단계적으로 해제하겠다는 입장이다. 미 정부 관계자는 뉴욕타임스 등에 “합의 마련의 중요한 부분은 이란이 이행하지 않으면 아무것도 얻지 못한다는 것”이라며 “먼지(농축 우라늄)가 없으면 달러도 없다”고 말했다. 반면 전후 복구와 민생 안정을 위해 당장 손에 쥘 수 있는 거액의 외화 자산이 시급한 이란은 MOU 체결과 동시에 동결자산이 해제돼야 한다고 주장한다. 이란의 동결자산은 1000억달러(약 150조원)로 추정된다. 26일 이란 반관영 타스님통신에 따르면 이란은 MOU 체결과 동시에 동결자산 120억달러를 즉시 해제하고, 이후 60일 협상 기간 중 나머지 금액도 송금할 것을 요구했다.



이란은 MOU에 레바논을 포함한 모든 전선에서의 전투 중단이 포함돼 있다며, 이란이 지원하는 레바논 무장단체 헤즈볼라에 대한 공격을 즉시 중단할 것을 요구하고 있다. 미국도 이 문제가 MOU 체결에 걸림돌이 되는 것을 원치 않지만, 문제는 이스라엘이다. 이스라엘은 미국의 중재로 레바논과 휴전 중이지만, 헤즈볼라를 겨냥한 군사작전을 계속 확대하고 있다.



이 모든 쟁점을 해결해 MOU가 체결된다 하더라도 60일의 추가 협상 과정에서 여러 번 ‘진실의 순간’에 직면할 가능성이 높다. 트럼프 대통령이 버락 오바마 정부 시절 맺은 핵 합의보다 더 나은 결과를 얻기 위해선 우라늄 농축 중단 기간을 최대한 늘리고, 과거 합의에서 빠졌던 이란 미사일 사거리 제한과 헤즈볼라 등 지원 금지를 포함해야 한다. 하지만 이란이 과거와 달리 호르무즈 해협이란 지렛대를 손에 쥔 상태에서 미국이 원하는 결과를 얻긴 쉽지 않아 보인다.

