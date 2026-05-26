영국해사기구, “오만 앞바다 유조선 외부 폭발 신고”

영국해사무역기구(UKMTO)가 26일(현지시간) 오만 앞바다에 있던 유조선 외부에서 폭발이 발생했다는 신고가 들어왔다고 밝혔다.

이날 로이터통신은 UKMTO가 오만 수도 무스카트에서 60해리 해상에 있던 선박 좌현의 해수면과 가까운 부분에서 폭발이 일어났다는 신고가 접수됐다고 전했다.

선원과 선박 모두 안전한 상태인 것으로 전해졌다. 다만, 선박 측은 벙커 연료 일부가 바다로 유출됐다고 밝혔다.