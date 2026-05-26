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여당 “황당한 궤변”에 국힘 “당리당략 이용 말라”

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본문 요약

국민의힘은 "스타벅스 사태를 더 이상 당리당략적으로 끌고 가지 말라"고 했다.

정청래 민주당 대표는 이날 페이스북에 "정 회장의 뒤늦은 사과를 보며 씁쓸하다"면서 "그동안 극우적 언행을 봤을 때 소나기 피하기성 가식적 사과가 아닌가 의심을 지울 수 없다"고 밝혔다.

그는 페이스북에 재차 글을 올려 "정 회장은 5·18 영령들께 더 머리 숙여 사죄하고, 정 회장의 사과에 분노하는 민심에 더 진정성 있고 더 책임지는 조치를 취하기 바란다"며 "맨입 사과로 끝날 일이 아님을 명심하시라"고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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여당 “황당한 궤변”에 국힘 “당리당략 이용 말라”

입력 2026.05.26 21:48

수정 2026.05.26 22:25

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정청래 “소나기 피하기용” 비판

혁신·정의당도 ‘진상규명’ 촉구

더불어민주당은 26일 정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스 ‘탱크데이’ 마케팅 논란에 대해 사과한 것을 두고 “가식적 사과” “황당한 궤변”이라며 비판했다. 국민의힘은 “스타벅스 사태를 더 이상 당리당략적으로 끌고 가지 말라”고 했다.

정청래 민주당 대표는 이날 페이스북에 “정 회장의 뒤늦은 사과를 보며 씁쓸하다”면서 “그동안 극우적 언행을 봤을 때 소나기 피하기성 가식적 사과가 아닌가 의심을 지울 수 없다”고 밝혔다. 그는 페이스북에 재차 글을 올려 “정 회장은 5·18 영령들께 더 머리 숙여 사죄하고, 정 회장의 사과에 분노하는 민심에 더 진정성 있고 더 책임지는 조치를 취하기 바란다”며 “맨입 사과로 끝날 일이 아님을 명심하시라”고 했다.

조승래 민주당 사무총장은 국회 기자간담회에서 “한마디로 사과라고 볼 수 없다. 이 황당하고 그릇된 마케팅이 왜 발생했는지에 대한 정확한 진상 파악도 안 한 상태”라며 “도저히 납득하거나 용납하기 어려운 것 같다”고 했다.

박병언 조국혁신당 선임대변인은 논평을 내고 “너무 늦었다”며 “국민은 바보가 아니다”라고 했다. 박 대변인은 “‘모든 것이 내 탓’이라는 말로 넘어가지 말고, 그동안 정 회장 스스로 문제를 만들어왔던 극우적 조롱 표현들에 대해 구체적으로 사과하라”라고 했다.

정의당은 논평에서 “이번 사태는 ‘극우 정용진’으로 인한 오너 리스크가 빚어낸 조직문화의 결과”라며 “이 사태의 책임은 오너에게 있다. 사과로 끝낼 생각 말고 제대로 진상규명하라”고 밝혔다.

정점식 국민의힘 정책위의장은 페이스북에 “도대체 정청래 대표가 생각하는 진정성 있는 사과의 기준은 무엇인가”라고 적었다. 그는 “이번 스타벅스 사태를 더 이상 당리당략적으로 끌고 가지 말라”고 했다. 조용술 국민의힘 대변인은 논평에서 “정부와 여당은 5·18 논쟁만 선거용 정쟁의 소재로 활용하며 국민 갈라치기에 몰두하고 있다”면서 “이것이야말로 그들만의 이중적 태도”라고 말했다.

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