“역사 모욕한 자의 빈껍데기 사과” “현장 노동자 방패막이 삼는 행태”

5·18 관련 단체·시민사회 등 ‘정용진 사과’에 분노 목소리

“책임진다면서, 책임은커녕 질문도 안 받고 (기자회견장을) 떠나는 것이 말이나 됩니까.”



26일 오전 광주 남구 한 스타벅스 매장 앞. ‘스타벅스 불매’ ‘역사모독 규탄’이라고 적힌 팻말을 들고 1인 시위를 하던 김형미 전 오월어머니집 관장(5·18 유가족)은 정용진 신세계그룹 회장의 대국민 사과 영상을 지켜보며 이렇게 말했다. 김 전 관장은 “순간의 위기를 모면하려는 얄팍한 술책”이라며 “진정성 없는 빤한 언론 배포용 사과”라고 했다.



정 회장 사과에도 시민사회의 분노는 가라앉지 않았다. 정 회장이 “제 책임”이라고 했으나 구체적으로 책임을 어떻게 질지 등에 대해서는 밝히지 않았다는 것이다. 5·18단체 등은 스타벅스를 비롯한 신세계그룹 계열사를 상대로 불매운동과 1인 시위를 이어갈 방침이다.



5·18기념재단과 공법 3단체(유족회·부상자회·공로자회)는 이날 오후 광주 동구 5·18민주광장에서 기자회견을 열고 정 회장의 사퇴를 촉구했다. 이들은 정 회장 사과를 “역사를 모욕한 자의 빈껍데기 사과”로 규정했다. 이어 “‘탱크’는 광주 시민에게 1980년 5월 계엄군의 장갑차를, ‘탁 하고 억’은 군사독재의 국가폭력과 조작을 떠올리게 하는 말”이라며 “이를 상업적으로 소비한 것은 역사적 아픔에 대한 무지이자 기만”이라고 비판했다.



광주전남추모연대는 “진정 어린 반성과 참회는커녕 구차한 변명조의 조사 결과 뒤에 숨어 꼬리 자르기식 태도로 일관하는 정 회장의 모습은 그가 아직도 무엇을 잘못했는지 전혀 깨닫지 못하고 있음을 증명한다”고 비판했다.



민주노총도 “정 회장의 사과는 전형적인 총수 면피용 대본에 불과하다”며 “모든 책임은 나에게 있다면서 정작 행한 조치는 대표이사와 실무진의 ‘꼬리 자르기식’ 해임뿐”이라고 밝혔다. 정 회장이 대국민 사과에서 ‘현장 직원을 따뜻한 시선으로 봐달라’ ‘서로를 이해하는 노력이 필요한 시기’ 등이라고 말한 데 대해서도 “현장 노동자를 방패막이 삼아 동정에 호소하는 행태” “(사태를) 생각의 차이로 격하해 국면을 전환하려는 꼼수”라고 꼬집었다.



참여연대는 “정 회장의 사과에는 책임 인식과 후속 대책이 턱없이 부족해 그 어떤 진정성도 찾아보기 어렵다”며 “일그러진 역사관과 민주주의를 조롱하는 신세계그룹의 문화 속에 책임을 져야 하는 것은 정 회장 본인과 이사회 전원”이라고 밝혔다. 그러면서 “정 회장은 말로만 책임을 얘기할 것이 아니라 제대로 된 재발 방지 대책, 선불 충전금 환불 대책, 추락한 기업가치와 고객 신뢰를 회복할 수 있는 방안을 내놓아야 한다”고 지적했다.



이국언 일제강제동원시민모임 이사장은 기자와 통화하면서 “국민적 분노를 현장 직원 걱정으로 희석시켰다”며 “본인 책임은 모호하게 넘긴 채 말단 직원에게 책임을 돌리는 방식으로 사태의 본질을 비켜간 것”이라고 말했다.



광주YMCA, 참여자치21 등 26개 단체가 참여한 광주시민단체협의회의 기우식 사무처장은 “항의하는 시민을 비이성적 집단으로 매도한 꼼수 사과쇼”라며 “정 회장이 사퇴할 때까지 미국 본사 계약 취소 요구와 상품권 100% 환불 운동 등 압박을 이어가겠다”고 밝혔다.

