철거 중인 서울 서소문 고가 붕괴…3명 숨지고 3명 부상

안전점검 중 상판 붕괴, 작업자·차량 덮쳐…서울역~신촌역 열차 중단

서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 상판이 무너지는 사고가 발생해 3명이 숨지고 3명이 부상을 당했다.



소방당국에 따르면 26일 오후 2시30분쯤 철거 중이던 서소문 고가차도의 상판 일부가 무너지면서 아래쪽 공사 관계자와 차량 등을 덮쳤다. 이 사고로 60대 남성 2명과 50대 남성 1명 등 3명이 사망하고 3명이 다쳤다.



사망자는 현장에서 안전점검 업무를 보던 감리단장, 현장관리소장, 외부 전문가로 파악됐다. 부상자 3명은 구조돼 인근 병원으로 이송됐다. 무너진 고가가 아래 철로를 덮치면서 서울역에서 신촌역 사이 열차 운행도 중단됐다.



소방과 경찰은 서소문 고가 철거작업에 대한 서울시의 안전점검 중 구조물이 붕괴해 사고가 발생했다고 보고 있다. 서울시 도시기반시설본부 관계자는 현장 브리핑에서 “오전 1시30분부터 2시30분까지 슬래브 절단작업을 진행하던 중 슬래브에 2.9㎝ 높이의 단차가 생겨 주저앉았다”며 “2시30분쯤부터 공사를 중단했고, 오후 2시부터 안전진단을 시행하던 중 상판 일부가 갑자기 붕괴해 내려앉았다”고 말했다.



서울시는 상판을 떠받치던 ‘거더’가 끊어지면서 사고가 일어난 것으로 추정하고 있다. 사고 당시 현장에는 서울시 관계자와 감리단, 안전진단업체 관계자, 외부 구조 전문가 등 총 9명이 안전점검을 진행 중이던 것으로 파악됐다.



소방당국은 이날 오후 2시33분쯤 신고 접수 후 현장에 대원을 급파하고 구조작업을 벌였다. 오후 2시49분 대응 1단계를 발령하고 인력 62명과 장비 16대를 투입했다. 경찰도 경력 30여명을 투입하고 2차 피해 방지를 위해 원거리 도로 통제에 나섰다.



새벽 2시 반 상판 주저앉아 철거 중단…오후 2시 반 ‘와르르’

떠받치는 기둥 끊어져 무너진 듯

전문가들 “전형적 건설사고 패턴”

이 대통령 “수습 만전” 긴급 지시

1966년 지어진 서소문 고가차도는 길이 335m, 폭 14.9m 규모로 충정로역과 시청역을 잇는 총 18개의 교각으로 구성됐다. 노후화로 2019년 3월 콘크리트 조각이 도로 위로 떨어지는 등 안전 문제가 불거졌다. 정밀안전진단을 실시한 결과 ‘D등급’ 판정을 받아 철거가 결정됐으며 지난해 4월 철거 공사가 시작됐다.



서울시 건설알림이를 보면 서소문 고가차도 철거 완료(준공) 시점은 오는 7월29일이다. 현재 철거 공정률은 87.19%로 계획(77.8%)보다 진행 속도가 빠른 상황이었다. 서소문 고가차도 신설공사는 2028년 2월 준공을 목표로 하고 있다. 서울시는 김성보 서울시장 권한대행(행정2부시장) 지시로 재난안전대책본부를 구성해 사고 수습, 사망자 유가족 및 부상자 지원, 교통·철도 운행 대응, 현장 안전 관리 등을 할 예정이다.



전문가들은 이번 붕괴가 전형적인 건설사고 패턴을 보인다며 구조 검토와 작업 지시 등을 제대로 했는지 따져봐야 한다고 지적했다. 김규용 충남대 건축공학과 교수는 “이번 현장은 거대한 구조물도 아니고, 특별히 어려운 과정은 아니다”라며 “현장의 구조물을 정확하게 분석하고, 어디를 취약화할지 순서에 따른 작업 지시가 제대로 내려졌는지 짚어봐야 할 것”이라고 말했다. 이어 “영상을 보면 내부에 매입된 철근이 꽤 부식돼 보인다”며 “구조 강성이 많이 약해졌을 텐데, 이런 부분을 충분히 계산하고 작업을 했는지 봐야 한다”고 했다. 함은구 을지대 안전공학 교수는 “철거 작업 중 철근 절단을 하면 당연히 붕괴 우려가 있는데, 그 밑에 작업자가 있었다는 것 자체가 난센스”라며 “그 밑에 작업자를 대피시키거나 통제했어야 했다”고 말했다.



사고 발생 직후 이재명 대통령과 김민석 국무총리, 윤호중 행정안전부 장관 등은 각각 “사고 수습과 부상자 치료에 만전을 다하라”고 긴급 지시했다. 강유정 청와대 수석대변인은 언론공지를 통해 이 대통령이 “사고로 인해 유명을 달리한 피해자에게 안타까움을 표하며 사고 원인을 엄정히 조사하고 추후 재발방지를 위한 대책도 철저히 마련하라 지시했다”고 밝혔다.



6·3 지방선거를 목전에 둔 정치권도 사고 수습 지원에 나섰다. 더불어민주당 정원오·국민의힘 오세훈·개혁신당 김정철·정의당 권영국 등 서울시장 후보들은 사고 발생 직후 선거운동 일정을 잠정 중단하고 현장을 찾았다.



서울경찰청은 광역수사단 광역범죄수사대에 전담수사팀을 꾸려 사고 원인 등에 대한 수사에 나섰다. 서울경찰청은 “신속히 수사에 착수하고 고용노동부 등 관계 부처와 협력해 사고 원인을 명확히 규명할 방침”이라고 밝혔다.

