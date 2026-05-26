‘200만닉스’가 이끈 ‘8000피’

미·이란 종전 기대에 최고치 마감

코스피 지수가 26일 사상 처음으로 8000선을 넘어 마감했다. 미국과 이란이 종전 협상에 진전을 보이면서 투자 심리가 개선된 영향이다. SK하이닉스가 이날 처음으로 ‘200만닉스’ 고지에 오르면서 달러 기준으로 시가총액 ‘1조 클럽’ 진입을 눈앞에 뒀다.



이날 코스피 지수는 199.80포인트(2.55%) 오른 8047.51에 거래를 마쳤다. 코스피 지수는 장중 8131.15까지 오르기도 했다. 장중·종가 기준 모두 사상 최고치다. 이날 코스피 상승은 기관이 주도했다. 외국인은 1840억원 순매도로 거래를 마쳐 13거래일째 매도 우위를 기록했다.



호르무즈 해협 재개방 가능성이 높아지는 등 중동발 긴장 완화가 코스피 상승의 핵심 동력으로 작용했다.



27일 출시되는 삼성전자·SK하이닉스를 기초자산으로 하는 단일종목 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF)를 향한 기대감도 지수를 끌어올린 것으로 보인다. 삼성전자·SK하이닉스는 각각 2.2%(29만9000원), 5.7%(205만2000원) 상승 마감했다.



코스닥도 전장 대비 0.98% 상승한 1172.52에 거래를 마쳐 3거래일 연속 오름세를 이어갔다.

