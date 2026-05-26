방탄소년단, 부산 ‘바가지요금’ 숙소에 “적당히들 하입시다” 일침

방탄소년단(BTS)이 다음 달 부산 공연을 앞두고 불거진 숙박업소 바가지요금 논란에 대해 직접 입을 열었다.

BTS 리더 RM은 26일 팬 플랫폼 위버스 라이브 방송에서 “오랜만에 부산에 가는데, 이 자리를 빌려 하고 싶었던 말이 있다”며 “부산 숙박 문제로 뉴스가 많이 나오고 있다”고 말했다. 그는 “우리가 해결하고 싶어도 어떻게 할 수가 없다. 물론 성수기와 비수기에 따라 가격 변동은 있을 수 있다”면서도 “좀 적당히들 하입시다. 진짜로”라며 부산 사투리를 섞어 일부 숙박업소를 향해 일침을 가했다.

부산 출신 멤버 지민도 “부산에서 좋은 경험을 하셨으면 하는데 마음이 안 좋다”며 “몇 배씩 올리는 건 너무한 것 아니냐”고 말했다. 정국 역시 부산 사투리로 “고마해라”라고 말했다.

BTS는 이날 미국에서 열린 어메리칸 뮤직 어워즈(AMA) 시상식 참석 후 팬 플랫폼 위버스를 통해 팬들과 실시간 소통을 진행했다. BTS는 AMA에서 ‘올해의 아티스트’를 비롯해 ‘올해의 여름 노래’, ‘베스트 남성 K팝 아티스트’ 등 주요 부문을 수상했다.

앞서 다음 달 12∼13일 부산아시아드주경기장에서 열리는 BTS 월드투어 ‘아리랑’ 공연을 앞두고 부산 지역 일부 숙박업소들의 과도한 요금인상과 일방적인 예약 취소 사태가 잇따르며 비판이 이어졌다. 온라인 커뮤니티와 소셜네트워크서비스(SNS) 등에서는 공연 기간 부산 지역 일부 숙박업소 가격이 평소 10만 원 안팎에서 수백만 원대까지 치솟았다는 글이 올라오기도 했다.

논란이 커지자 부산시는 관광객 숙박 편의를 위해 ‘공정숙박 챌린지’를 추진하고 있다. 현재 범어사와 홍법사, 선암사 등 사찰 템플스테이를 비롯해 지역 교회와 성당, 대학, 공공기관 등이 무료 또는 공정가격 숙박 제공에 참여 의사를 밝힌 상태다. 일부 호텔들은 행사 기간 취소 객실이 발생할 경우 정상 가격으로 판매하겠다고 밝혔다.