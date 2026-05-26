창간 80주년 경향신문

방탄소년단, 부산 ‘바가지요금’ 숙소에 “적당히들 하입시다” 일침

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

방탄소년단이 다음 달 부산 공연을 앞두고 불거진 숙박업소 바가지요금 논란에 대해 직접 입을 열었다.

앞서 다음 달 12∼13일 부산아시아드주경기장에서 열리는 BTS 월드투어 '아리랑' 공연을 앞두고 부산 지역 일부 숙박업소들의 과도한 요금인상과 일방적인 예약 취소 사태가 잇따르며 비판이 이어졌다.

온라인 커뮤니티와 소셜네트워크서비스 등에서는 공연 기간 부산 지역 일부 숙박업소 가격이 평소 10만 원 안팎에서 수백만 원대까지 치솟았다는 글이 올라오기도 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

방탄소년단, 부산 ‘바가지요금’ 숙소에 “적당히들 하입시다” 일침

입력 2026.05.26 22:07

  • 노정연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

그룹 방탄소년단(BTS)이 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 미국 3대 대중음악 시상식 ‘아메리칸 뮤직 어워즈(AMA)’에서 통산 두 번째로 대상에 해당하는 ‘올해의 아티스트’를 수상했다. 빅히트뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS)이 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 미국 3대 대중음악 시상식 ‘아메리칸 뮤직 어워즈(AMA)’에서 통산 두 번째로 대상에 해당하는 ‘올해의 아티스트’를 수상했다. 빅히트뮤직 제공

방탄소년단(BTS)이 다음 달 부산 공연을 앞두고 불거진 숙박업소 바가지요금 논란에 대해 직접 입을 열었다.

BTS 리더 RM은 26일 팬 플랫폼 위버스 라이브 방송에서 “오랜만에 부산에 가는데, 이 자리를 빌려 하고 싶었던 말이 있다”며 “부산 숙박 문제로 뉴스가 많이 나오고 있다”고 말했다. 그는 “우리가 해결하고 싶어도 어떻게 할 수가 없다. 물론 성수기와 비수기에 따라 가격 변동은 있을 수 있다”면서도 “좀 적당히들 하입시다. 진짜로”라며 부산 사투리를 섞어 일부 숙박업소를 향해 일침을 가했다.

부산 출신 멤버 지민도 “부산에서 좋은 경험을 하셨으면 하는데 마음이 안 좋다”며 “몇 배씩 올리는 건 너무한 것 아니냐”고 말했다. 정국 역시 부산 사투리로 “고마해라”라고 말했다.

BTS는 이날 미국에서 열린 어메리칸 뮤직 어워즈(AMA) 시상식 참석 후 팬 플랫폼 위버스를 통해 팬들과 실시간 소통을 진행했다. BTS는 AMA에서 ‘올해의 아티스트’를 비롯해 ‘올해의 여름 노래’, ‘베스트 남성 K팝 아티스트’ 등 주요 부문을 수상했다.

앞서 다음 달 12∼13일 부산아시아드주경기장에서 열리는 BTS 월드투어 ‘아리랑’ 공연을 앞두고 부산 지역 일부 숙박업소들의 과도한 요금인상과 일방적인 예약 취소 사태가 잇따르며 비판이 이어졌다. 온라인 커뮤니티와 소셜네트워크서비스(SNS) 등에서는 공연 기간 부산 지역 일부 숙박업소 가격이 평소 10만 원 안팎에서 수백만 원대까지 치솟았다는 글이 올라오기도 했다.

논란이 커지자 부산시는 관광객 숙박 편의를 위해 ‘공정숙박 챌린지’를 추진하고 있다. 현재 범어사와 홍법사, 선암사 등 사찰 템플스테이를 비롯해 지역 교회와 성당, 대학, 공공기관 등이 무료 또는 공정가격 숙박 제공에 참여 의사를 밝힌 상태다. 일부 호텔들은 행사 기간 취소 객실이 발생할 경우 정상 가격으로 판매하겠다고 밝혔다.

BTS 콘서트 ‘바가지 숙소’논란에 팔 걷어붙인 부산 불교계…속속 템플스테이 개방

그룹 방탄소년단(BTS)의 공연을 보기 위해 부산을 찾는 전 세계 ‘아미’(BTS 팬덤)를 위해 인근 사찰들이 숙박 공간을 지원하고 나섰다. 한국불교문화사업단은 부산·경남권 템플스테이 운영 사찰들이 BTS 부산 공연을 찾는 국내외 팬들과 관광객들에게 사찰 내 수용 공간을 적극적으로 지원한다고 22일 밝혔다. 템플스테이 공간을 지원하는 부산·경남권 사찰...

https://www.khan.co.kr/article/202605221727001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글