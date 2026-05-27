낚시용 허위매물 올리고 중개보수 18배 ‘뻥튀기’···공인중개사 불법행위 천태만상

서울시, 782건 적발···등록취소·업무정지 등 처분 신고가거래·세금 회피 의심 거래 등도 집중 조사

A공인중개사무소는 집주인의 거래 의사가 없는 깡통 매물을 인터넷 플랫폼에 다수 등록한 뒤 이를 보고 연락한 사람에게 다른 집 계약을 권유한 사실이 확인됐다.

B구에 등록된 개업 공인중개사와 소속 공인중개사 등 11명은 임대차계약을 중개하면서 법정한도를 최대 18배 넘긴 중개보수를 받은 사실이 적발됐다.

서울시가 부동산 시장 거래 질서를 확립하고 시민의 재산권을 보호하기 위해 부동산 불법행위 집중 점검을 한 결과 공인중개사의 불법행위 782건을 적발했다고 27일 밝혔다.

주요 조치 사항은 등록 취소 17건, 업무 정지 22건, 과태료 부과 400건, 자격 취소 4건, 자격 정지 1건, 행정 지도 338건 등이다.

시 관계자는 “이번 점검에서 실거래가 대비 현저히 낮은 가격으로 허위 매물을 등록해 소비자를 유인하거나, 법정한도를 초과한 중개 보수를 수수한 사례 등이 다수 확인됐다”고 밝혔다.

이번 발표는 중간 조사 결과로, 서울시는 앞으로도 입주 예정 단지 등을 중심으로 현장 점검을 지속 추진한다. 이상 거래 의심 사례에 대한 모니터링도 강화할 계획이다.

특히 신고가거래와 지분거래, 사도(私道)거래 등 이상 거래 의심 사례와 관련한 현장 조사도 병행한다. 또 국세청에 통보된 부동산 관련 세금 회피 목적의 부동산 거래 400여 건에 대한 조사를 추진 중이다. 시는 관련 법령 위반 사실이 확인되면 부동산 평가액의 최대 15%에 해당하는 과징금을 부과할 예정이다.

안대희 서울시 도시공간본부장은 “부동산 불법행위는 시민의 안전한 주거환경을 위협하고 시장 신뢰를 저해하는 중대한 위법행위”라며 “부동산시장 교란행위에 대해서는 연중 지속적인 현장 점검과 엄정한 조치를 통해 시민이 안심하고 거래할 수 있는 환경을 조성하겠다”고 밝혔다.