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본문 요약

수요일인 27일은 전국에 비가 내리겠고 저녁부터 소강상태를 보이는 곳이 많겠다.

기상청은 이날 "오후까지 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고, 경기북부내륙과 강원북부는 저녁까지 비가 이어지겠다"다면서도 "소강상태를 보이는 곳이 많겠다"고 밝혔다.

또 수도권과 강원도, 충남서해안에는 오후부터 저녁 사이 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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오늘도 전국에 비 소식…퇴근길부터 차차 그쳐

입력 2026.05.27 07:19

  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

전국적으로 비가 내린 지난 26일 우산을 받쳐 든 시민들이 서울 광화문광장을 지나가고 있다. 강윤중 기자

전국적으로 비가 내린 지난 26일 우산을 받쳐 든 시민들이 서울 광화문광장을 지나가고 있다. 강윤중 기자

수요일인 27일은 전국에 비가 내리겠고 저녁부터 소강상태를 보이는 곳이 많겠다.

기상청은 이날 “오후까지 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고, 경기북부내륙과 강원북부는 저녁까지 비가 이어지겠다”다면서도 “소강상태를 보이는 곳이 많겠다”고 밝혔다. 또 수도권과 강원도, 충남서해안에는 오후부터 저녁 사이 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 부산·울산·경남과 대구·경북, 울릉도·독도가 5~10㎜, 그 외 지역은 5㎜ 안팎이다.

오는 28일은 늦은 새벽부터 낮 사이 중부지방과 전라권에, 낮 한때 경상권 내륙에 가끔 비가 내릴 전망이다. 제주도엔 내일 오전에 ㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

낮 기온은 19∼28도로 평년보다 비슷하거나 조금 높겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 21.5도, 인천 21.7도, 수원 21.7도, 춘천 20.5도, 강릉 18.1도, 청주 21.4도, 대전 19.8도, 전주 21.4도, 광주 20.5도, 제주 21.4도, 대구 19.5도, 부산 20.0도, 울산 19.0도, 창원 20.5도 등이다.

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