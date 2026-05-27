80세 앞둔 트럼프 “검진 결과 완벽”···건강 이상설 차단

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신을 둘러싼 건강 이상설을 다시 부인했다. 최근 건강 상태를 둘러싼 각종 추측이 이어지는 가운데, 정기 검진 결과에 이상이 없었다고 직접 밝혔다.

트럼프 대통령은 26일(현지시간) 메릴랜드주 월터리드 국립군사의료센터에서 정기 치과검진과 건강 검진을 받은 뒤 백악관으로 복귀했다.

그는 이후 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 “방금 6개월 정기 건강 검진을 마쳤다”며 “모든 것이 완벽하 확인됐다”고 밝혔다. 검진에서 특별한 이상 소견이 발견되지 않았다는 뜻으로 해석된다.

트럼프 대통령은 다음 달 14일 생일이 지나면 만 80세가 된다. 그는 올해 초 취임 당시 기준으로 미국 역사상 최고령 대통령 기록을 세우며 다시 백악관에 입성했다. 이후 건강 상태와 인지 능력을 둘러싼 논란이 꾸준히 제기돼왔다.

앞서 백악관은 지난해 7월 트럼프 대통령이 다리 부종 증세로 검사를 받은 결과 만성 정맥부전 진단을 받았다고 공개했다. 당시 손등에 반복적으로 나타난 멍 자국도 논란이 됐으며, 일부에서는 인지 능력 저하 가능성을 거론하기도 했다.

트럼프 대통령은 지난해 4월에 이어 10월에도 건강 검진을 받았다. 미국 대통령들이 통상 1년에 한 차례 정기 검진을 받는 점을 고려하면 비교적 짧은 간격이다. 이 때문에 건강 이상설이 다시 불거졌지만, 백악관은 당시에도 “대통령직 수행에는 문제가 없다”는 입장을 유지했다.