이란, 87일 만에 해외 인터넷 일부 복구···“현대사 최장급 통제”

마수드 페제시키안 이란 대통령이 해외 인터넷망 연결을 복구하라고 지시했다. 전쟁과 반정부 시위를 이유로 사실상 외부 인터넷 접속을 막아왔던 이란 정부가 제한적이나마 개방 조치에 나선 것이다.

이란 국영방송은 26일(현지시간) 대통령의 지시에 따라 이날 오후부터 해외 인터넷망 접속이 순차적으로 재개되기 시작했다고 보도했다.

모하마드 레자 아레프 이란 수석부통령도 엑스에 글을 올려 “대통령의 지시와 정부의 약속에 따라 인터넷 공간에 대한 자유롭고 질서 있는 접근을 위한 첫 조치를 시행했다”고 밝혔다. 그는 “인터넷 개방은 스마트 서비스 확대와 지식 기반 산업 발전, 학문적 성장에 도움이 될 것”이라며 “그동안 발전을 가로막아온 장애물을 제거하는 계기가 되길 기대한다”고 썼다.

인터넷 감시단체 넷블록스는 이날 오후부터 이란의 인터넷이 87일 만에 부분 복구되기 시작했다고 밝혔다. 넷블록스는 이란의 전국 단위 인터넷 차단이 약 2093시간 동안 이어졌다며 “현대사에서 가장 긴 수준의 전국적 인터넷 차단 사례 가운데 하나”라고 지적했다.

이란 정부는 올해 1월 반정부 시위가 확산하자 강경 진압과 함께 인터넷을 전면 차단했다. 이후 2월 일부 서비스를 복구했지만, 같은 달 말 미국과 이스라엘의 공습으로 전쟁이 시작되면서 다시 외부 인터넷 접속을 막았다.

그동안 이란 시민 대부분은 해외 인터넷 접속이 사실상 차단됐다. 일부 특권층에게만 자유로운 인터넷 접속 권한을 제공해 대다수 시민은 국내망과 암시장에서 유통되는 가살사설망(VPN), 불법 위성 인터넷에 의존해왔다. 국제사회와 인권단체들은 이란 정부가 인터넷 차단을 통해 여론 통제와 정보 차단에 나섰다고 비판했다.

또 이란은 평상시에도 특정 웹사이트를 검열해왔다. 정부는 외부 인터넷 대신 자체 내부망인 ‘인트라넷’ 사용을 확대하며 정보 통제 정책을 유지해왔다.