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본문 요약

지난 26일 서울 서소문고가차도 철거 작업 중 붕괴 사고 영향으로 고속열차·무궁화호 등 열차의 운행이 줄줄이 조정되고 있다.

27일 한국철도공사에 따르면, 서소문고가 붕괴 사고 때문에 서울역-신촌역 사이 단전이 발생하면서 서울역-행신역, 서울역-수색역 간 열차 운행이 중단됐다.

경부선·호남선 KTX는 서울역-부산역, 용산역-목포·여수EXPO역 구간만 운행한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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KTX 열차 운행 꼭 확인하세요···서소문 사고 여파로 운행 조정

입력 2026.05.27 08:27

  • 허남설 기자

  • 기사를 재생 중이에요

붕괴 사고가 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 공사 현장에서 26일 소방대원들이 구조 작업을 벌이고 있다. 한수빈 기자

붕괴 사고가 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 공사 현장에서 26일 소방대원들이 구조 작업을 벌이고 있다. 한수빈 기자

지난 26일 서울 서소문고가차도 철거 작업 중 붕괴 사고 영향으로 고속열차(KTX)·무궁화호 등 열차의 운행이 줄줄이 조정되고 있다.

27일 한국철도공사(코레일)에 따르면, 서소문고가 붕괴 사고 때문에 서울역-신촌역 사이 단전이 발생하면서 서울역-행신역, 서울역-수색역 간 열차 운행이 중단됐다.

경부선·호남선 KTX는 서울역-부산역, 용산역-목포·여수EXPO역 구간만 운행한다. 강릉·중앙선 KTX는 청량리역~강릉역·부전역 구간만 다닌다.

특히 KTX는 평소 정차하지 않고 지나가던 정차역에도 임시 정차하게 되면서 지연이 예상된다.

경부선 무궁화호는 대전역-부산역, 호남선 무궁화호는 서대전역-목포·여수EXPO역, 장항선 익산역-천안역 구간만 운행한다. 모든 ITX-새마을과 ITX-마음 열차는 수원역에서 출발하고 또 도착한다. 경의선 문산역-수색역 구간은 운행한다.

코레일은 “서울시의 복구 작업에 상당 시간이 소요될 것으로 예상된다”며 “열차 운행이 추가 조정될 수 있으니 열차 이용 전 반드시 모바일앱 ‘코레일톡’과 홈페이지, 철도고객센터(1588-7788)에서 열차 시각과 운행 상황을 사전에 확인해주시기를 부탁드린다”고 밝혔다.

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