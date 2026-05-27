KTX 열차 운행 꼭 확인하세요···서소문 사고 여파로 운행 조정

지난 26일 서울 서소문고가차도 철거 작업 중 붕괴 사고 영향으로 고속열차(KTX)·무궁화호 등 열차의 운행이 줄줄이 조정되고 있다.

27일 한국철도공사(코레일)에 따르면, 서소문고가 붕괴 사고 때문에 서울역-신촌역 사이 단전이 발생하면서 서울역-행신역, 서울역-수색역 간 열차 운행이 중단됐다.

경부선·호남선 KTX는 서울역-부산역, 용산역-목포·여수EXPO역 구간만 운행한다. 강릉·중앙선 KTX는 청량리역~강릉역·부전역 구간만 다닌다.

특히 KTX는 평소 정차하지 않고 지나가던 정차역에도 임시 정차하게 되면서 지연이 예상된다.

경부선 무궁화호는 대전역-부산역, 호남선 무궁화호는 서대전역-목포·여수EXPO역, 장항선 익산역-천안역 구간만 운행한다. 모든 ITX-새마을과 ITX-마음 열차는 수원역에서 출발하고 또 도착한다. 경의선 문산역-수색역 구간은 운행한다.

코레일은 “서울시의 복구 작업에 상당 시간이 소요될 것으로 예상된다”며 “열차 운행이 추가 조정될 수 있으니 열차 이용 전 반드시 모바일앱 ‘코레일톡’과 홈페이지, 철도고객센터(1588-7788)에서 열차 시각과 운행 상황을 사전에 확인해주시기를 부탁드린다”고 밝혔다.