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쿼드 “북한 완전한 비핵화 촉구···대북 제재 충실히 이행해야”

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본문 요약

미국·일본·호주·인도 등 4개국 안보협의체인 '쿼드'가 북한의 핵·미사일 개발과 불법 사이버 활동을 강하게 비판하며 완전한 비핵화 원칙을 재확인했다.

북한과 군사 협력을 확대하는 국가들에 대해서도 우려를 나타내며 대북 제재 이행 강화를 촉구했다.

쿼드 외교장관들은 26일 인도 뉴델리에서 회의를 연 뒤 발표한 공동성명에서 "유엔 안전보장이사회 결의에 따라 북한의 완전한 비핵화에 대한 우리의 의지를 재확인한다"고 밝혔다.

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쿼드 “북한 완전한 비핵화 촉구···대북 제재 충실히 이행해야”

입력 2026.05.27 08:30

수정 2026.05.27 09:57

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  • 백민정 기자

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지난해 7월 이어 거듭 북한 언급

무기 개발 위한 ‘사이버 활동’ 비판

마르코 루비오 미국 국무장관, 페니 웡 호주 외무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무장관, 수브라마냠 자이샹카르 인도 외무장관이 26일(현지시간) 인도 뉴델리 하이데라바드 하우스에서 열린 쿼드 외교장관 회의 참석 후 공동 기자회견에 참석하고 있다. 로이터연합뉴스

마르코 루비오 미국 국무장관, 페니 웡 호주 외무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무장관, 수브라마냠 자이샹카르 인도 외무장관이 26일(현지시간) 인도 뉴델리 하이데라바드 하우스에서 열린 쿼드 외교장관 회의 참석 후 공동 기자회견에 참석하고 있다. 로이터연합뉴스

미국·일본·호주·인도 등 4개국 안보협의체인 ‘쿼드(Quad)’가 북한의 핵·미사일 개발과 불법 사이버 활동을 강하게 비판하며 완전한 비핵화 원칙을 재확인했다. 북한과 군사 협력을 확대하는 국가들에 대해서도 우려를 나타내며 대북 제재 이행 강화를 촉구했다.

쿼드 외교장관들은 26일(현지시간) 인도 뉴델리에서 회의를 연 뒤 발표한 공동성명에서 “유엔 안전보장이사회 결의(UNSCR)에 따라 북한의 완전한 비핵화에 대한 우리의 의지를 재확인한다”고 밝혔다. 이어 북한을 향해 “관련 결의에 따른 모든 의무를 준수하라”고 촉구했다.

이들은 또 북한의 탄도미사일 및 대량살상무기(WMD) 개발을 규탄하면서 “불법 무기 프로그램 자금 조달과 연계된 악의적 사이버 활동과 북한 IT 노동자들의 활동에 심각한 우려를 갖고 있다”고 강조했다. 북한은 그동안 가상화폐 해킹과 해외 IT 인력 파견 등을 통해 외화를 확보해왔다는 의혹을 받아왔다.

이번 공동성명은 지난해 7월 미국 워싱턴D C에서 열린 쿼드 외교장관 회의 때와 마찬가지로 북한의 비핵화, 미사일 개발, 사이버 범죄 문제를 핵심 의제로 다뤘다.

쿼드는 특히 유엔 회원국들을 향해 대북 제재 이행 의무를 준수해야 한다고 촉구했다. 성명은 “모든 유엔 회원국이 무기 및 관련 물자의 대북 이전과 조달 금지 등을 포함한 안보리 결의를 충실히 이행해야 한다”고 밝혔다.

이어 “북한과 군사 협력을 심화시키며 국제 비확산 체제를 훼손하는 국가들에 깊은 우려를 표한다”고 했다. 이는 우크라이나 전쟁을 계기로 북한과 군사 협력을 확대하고 있는 러시아를 겨냥한 메시지로 해석된다.

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