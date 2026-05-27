동대구역 선로 정비 중 감전사고···노동자 3명 부상

27일 오전 2시쯤 동대구역 차량사업소에서 감전 사고가 발생했다.
이 사고로 선로 정비 작업을 하던 노동자 3명(중상 2명)이 크고 작은 부상을 입고 병원으로 옮겨져 치료받고 있다.
경찰과 소방당국은 작업용 사다리가 열차에 전력을 공급하는 고압전선에 닿으며 사고가 났다는 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사고 원인을 조사 중이다.
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입력 2026.05.27 09:11
수정 2026.05.27 09:27펼치기/접기
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27일 오전 2시쯤 동대구역 차량사업소에서 감전 사고가 발생했다.
이 사고로 선로 정비 작업을 하던 노동자 3명(중상 2명)이 크고 작은 부상을 입고 병원으로 옮겨져 치료받고 있다.
경찰과 소방당국은 작업용 사다리가 열차에 전력을 공급하는 고압전선에 닿으며 사고가 났다는 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사고 원인을 조사 중이다.
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