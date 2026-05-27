도난 차량으로 뺑소니 사고 내고 나이트클럽 가 술 마신 40대 체포

훔친 차량으로 뺑소니 사고를 낸 뒤 달아난 40대가 나이트클럽에서 경찰에 체포됐다.

경기 평택경찰서는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(도주치상) 및 절도 혐의로 A씨를 긴급체포해 조사 중이라고 27일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 8시 10분쯤 평택시 합정동의 한 삼거리에서 캐스퍼 차량을 몰고 우회전하던 중 맞은편 차로에서 정상 주행하던 오토바이를 들이받은 혐의를 받고 있다. 오토바이 운전자 B씨는 이 사고로 경상을 입었다.

사고 이후 A씨는 별도의 조치를 하지 않은 채 현장을 벗어났다. 이후 갓길에 주차된 카니발 차량을 들이받은 뒤 3㎞가량 떨어진 한 초등학교 인근에 차를 버린 뒤 날아났다.

경찰은 사고 차량이 같은 날 낮 12시 50분쯤 여주에서 도난신고된 차량임을 확인한 뒤 CCTV 등을 통해 동선을 추적했다.

이후 사고 20분만인 오후 8시 30분쯤 버려진 차량을 발견했다. 이어 인근 나이트클럽에서 A씨를 체포했다.

체포 당시 A씨는 술을 마시고 있었는데, 경찰은 음주 운전 후 처벌을 피하려 추가로 술을 마셨을 가능성을 염두에 두고 수사 중이다.

A씨는 범행 동기 등에 대한 진술을 일체 거부하고 있는 것으로 알려졌다. 경찰은 조사를 마치는 대로 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.