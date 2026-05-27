인천 하늘 맑아졌다···미세먼지 농도 2년 연속 최저

계절관리제 시행후 대기질 크게 개선

인천 하늘이 맑아졌다

인천시는 지난해 12월부터 지난 3월까지 추진한 제7차 미세먼지 계절관리제 결과, 인천의 대기질이 크게 개선됐다고 27일 밝혔다.

이 기간 인천의 대기질 평균 농도는 23.5㎍/㎥로 지난해에 이어 2년 연속 최저치를 기록했다. 이는 계절관리제 시행 전인 2018년 32.25㎍/㎥ 보다 27% 감소한 것이다.

대기질 ‘좋음(15㎍/㎥ 이하)’ 일수는 시행 전 16일에서 41일로 25일 늘었고, ‘나쁨(35㎍/㎥ 초과)’ 일수도 35일에서 25일로 10일 줄었다.

2019년 처음 도입된 미세먼지 계절관리제는 고농도 미세먼지 발생 기간인 12월부터 이듬해 3월까지 시민 건강을 보호하기 위해 정부와 자치단체, 민간이 협력해 강도 높은 저감 대책을 추진하는 것이다.

이번 제7차 미세먼지 계절관리제에서는 산업·발전, 수송, 국민 생활 주변 집중관리 등 분야별 핵심 저감 대책을 마련, 시행했다.

산업·발전 분야에서는 영흥화력발전소의 발전 출력을 제한, 하루 평균 34.1t의 대기오염물질을 줄였다. 수송 분야에서는 배출가스 5등급 노후 차량의 운행 제한을 통해 2030건을 적발하고, 항만 내 선박들의 저속운행을 유도했다.

또한 고농도 비상상황 발생 시 단기간 내 농도를 낮추기 위해 ‘인천형 비상저감조치’를 2회 발령하고, 공공기관 차량 2부제, 건설공사장 조업시간 조정 등을 추진해 선제적으로 대응했다.

정승환 인천시 환경국장은 “민·관의 자발적이고 적극적인 참여로 미세먼지 농도가 개선되고 있다”며 “화력발전, 항만, 공항 등 인천의 지역적 특성을 고려한 맞춤형 저감 정책을 지속적으로 보완, 추진하겠다”고 말했다.