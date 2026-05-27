네타냐후 “페달 더 세게 밟으라”…레바논 공습으로 민간인 70명 이상 사상

미·이란 휴전 협상 중에도 ‘옐로라인’ 넘어 맹폭 어린이 4명 포함 최소 31명 사망, 40여명 부상

미국과 이란이 휴전 협상을 이어가고 있지만 이스라엘은 레바논에 대한 공세 수위를 낮추지 않고 있다. 이스라엘이 레바논 남부와 동부 전역에 대규모 공습을 이어가며 민간인 피해가 속출하고 있다.

AFP통신에 따르면 레바논 보건부는 26일(현지시간) 이스라엘군의 공습으로 남부 지역에서 최소 31명이 숨지고 40명이 다쳤다고 밝혔다. 사망자 가운데는 어린이 최소 4명이 포함된 것으로 전해졌다. 레바논 국영 NNA통신은 공습이 공공병원 인근까지 이어지면서 주변 시설이 큰 피해를 입었다고 보도했다.

레바논 동부 지역에서도 공습이 이어졌다. 보건부는 이날 동부 지역 공격으로 2명의 소녀를 포함해 11명이 사망했다고 밝혔다. 레바논 최대 규모의 저수 시설인 동부 리타니강의 카라운 댐도 여러 차례 폭격을 받은 것으로 전해졌다.

이스라엘군은 이날 남부 나바티예를 포함한 남부·동부 지역 최소 50개 마을 주민들에게 대피 경보를 내린 뒤 대규모 공습을 단행했다. 이스라엘 히브리어 매체들은 군이 최근 ‘옐로라인’ 너머로 지상 작전 범위를 확대했다고 보도했다.

‘옐로라인’은 이스라엘군이 헤즈볼라 위협을 차단하겠다며 지난달 레바논 남부 접경지대 안쪽 약 10㎞ 구간에 설정한 군사 경계선이다. 최근 이 지역에서는 이스라엘군과 헤즈볼라 간 직접 교전도 발생한 것으로 알려졌다.

헤즈볼라는 이날 성명을 내고 남부 자우타르 알샤르키야 지역으로 진입하던 이스라엘군을 공격해 저지했다고 밝혔다.

미국과 이란이 종전 합의를 위한 협상을 이어가는 상황에서도 이스라엘은 헤즈볼라를 겨냥한 공세 수위를 낮추지 않고 있다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 전날 군에 “페달을 더 세게 밟으라”며 헤즈볼라에 대한 군사 압박 강화를 지시했다. 이스라엘군은 도널드 트럼프 미국 대통령의 중재로 지난달 17일 휴전이 시작된 이후에도 “헤즈볼라 병력이 레바논 남부에서 위협 활동을 지속하고 있다”며 공격을 이어왔다.

최근에는 이스라엘 공군 전투기들이 레바논 남부 전역에 대규모 공습까지 재개하면서 민간인 피해가 빠르게 늘고 있다.