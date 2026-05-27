“초·중·고 3000명에게 승마 체험 기회 제공”···강원도 학생 승마 지원사업 추진

강원도는 초·중·고 학생과 학교 밖 청소년을 대상으로 ‘학생 승마 지원사업’을 추진한다고 27일 밝혔다.

이는 청소년들에게 평소 접하기 어려운 승마 체험 기회를 제공해 체력 증진과 정서 함양을 돕기 위한 사업이다.

지원 대상은 강원도 내 초·중·고 학생과 학교 밖 청소년 3000명이다.

선정된 학생들은 인근 전문 승마시설에서 모두 10회에 걸쳐 이론교육과 기승 실습을 받게 된다.

말의 특성과 이해, 안전수칙 교육, 말과 교감하기, 평보(천천히 걷기), 경속보(가볍게 뛰기) 등 기초 승마 중심으로 교육과정을 구성해 초보자도 쉽게 참여할 수 있도록 운영할 예정이다.

참가 학생은 전체 강습비의 30% 수준만 부담하면 전문 승마 강습을 받을 수 있다.

기초생활 보장 수급자와 다문화가정 등 사회적 배려 대상 학생에게는 강습비 전액을 지원한다.

이밖에 우수한 승용마 공급기반을 조성하기 위한 ‘승용마 조련 강화 사업’도 함께 추진한다.

강원도 관계자는 “승마는 청소년들의 건강 증진과 인성 함양에 도움이 되는 대표적인 체험형 스포츠”라며 “학생 승마 지원사업과 유소년 승마단 육성, 승용마 조련 강화사업 등을 체계적으로 추진해 승마 저변 확대와 지역 말산업 활성화에 힘쓰겠다”라고 말했다.