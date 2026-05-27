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그룹 방탄소년단의 정규 5집 타이틀곡 '스윔'이 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 5억 스트리밍을 돌파했다고 소속사 빅히트뮤직이 27일 밝혔다.

올해 발표된 전 세계 곡 가운데 5억 스트리밍을 기록한 것은 '스윔'이 최초다.

방탄소년단이 지난 3월 발표한 정규 5집 <아리랑>은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 K팝 최초로 3주 1위에 올랐다.

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BTS 또 새 역사 썼다···‘스윔’ 올해 첫 5억 스트리밍 달성

입력 2026.05.27 10:12

수정 2026.05.27 10:21

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  • 서현희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

아메리칸 뮤직 어워즈 3관왕에 이은 경사

정규 5집 ‘아리랑’ 전곡 1억 스트리밍 돌파

지난 25일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 3대 대중음악 시상식인 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(AMA)에서 방탄소년단이 수상소감을 말하고 있다. 로이터연합뉴스

지난 25일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 3대 대중음악 시상식인 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(AMA)에서 방탄소년단이 수상소감을 말하고 있다. 로이터연합뉴스

그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)이 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 5억 스트리밍을 돌파했다고 소속사 빅히트뮤직이 27일 밝혔다. 올해 발표된 전 세계 곡 가운데 5억 스트리밍을 기록한 것은 ‘스윔’이 최초다.

방탄소년단이 지난 3월 발표한 정규 5집 <아리랑>은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 K팝 최초로 3주 1위에 올랐다. 타이트골 ‘스윔’도 나란히 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 1위를 기록하며 방탄소년단의 일곱 번째 빌보트 핫 100 1위곡이 됐다.

총 15곡이 수록된 이 앨범은 스포티파이에서 성덕대왕신종의 종소리만 담긴 ‘No.29’를 포함해 전곡 1억 스트리밍을 넘겼다. 이 중 ‘보디 투 보디’와 ‘훌리건’은 2억 스트리밍을 달성했다.

‘스윔’은 삶의 거친 파도 속에서도 멈추지 않고 자신만의 속도로 헤엄쳐 나가겠다는 의지를 담은 곡이다. 팀의 리더 RM이 작사 전반에 참여했다.

방탄소년단은 지난 25일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 3대 대중음악 시상식인 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(AMA)에서 대상 격인 ‘올해의 아티스트’를 포함해 총 3관왕에 올랐다. 멤버들은 “어떤 상황에서도 계속 헤엄쳐 나아가는 모든 분께 사랑과 응원을 보낸다. 계속 헤엄쳐 나아가자”라고 소감을 밝혔다.

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