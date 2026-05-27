‘내란 가담’ 혐의 김명수 전 합참의장 특검 출석…“군사적 조치 소상히 설명할 것”

권창영 2차 종합 특별검사팀이 12·3 내란에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장을 27일 조사하고 있다.

특검은 이날 오전 김 전 의장을 내란 중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 불러 조사를 진행하고 있다.

김명수 전 의장은 2024년 12월3일 윤석열 당시 대통령이 비상계엄을 선포하자 합참 지휘통제실에서 군 병력이 국회 등에 투입되는 상황을 지켜보고도 계엄사령부 구성에 관여하는 등 계엄 실행을 뒷받침한 혐의를 받는다. 특검은 합참 참모가 김 전 의장에게 ‘군령권(병력 지휘권)이 합참에 있으니 국회와 중앙선거관리위원회에 투입된 군인에게 적법하게 복귀 명령을 내리라’는 취지로 조언했다는 진술을 확보했다.

김 전 의장은 비상계엄 당시 특수전사령부와 수도방위사령부에 ‘계엄 사무를 우선하라’는 취지의 단편명령을 내렸다는 의혹도 있다. 단편명령은 부분적 변경 사항을 신속히 전달하는 간략한 군사명령을 일컫는다.

김명수 전 의장은 이날 오전 8시30분쯤 경기 과천시 특검 사무실에 출석하면서 기자들과 만나 “먼저 비상계엄이라는 혼란 속에서 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점, 군의 최고 선임자로서 무거운 책임감을 느낀다”라고 밝혔다.

김 전 의장은 이어 “당시 합참의 참모와 예하 부대 장병들은 대북 안보공백 방지와 우발 충돌 예방이라는 의장의 안보 통제지침을 충실히 따랐다고 생각한다”라며 “특검에서 군사적 조치에 대해 소상히 설명드리겠다”고 말했다. 그는 ‘단편명령에 계엄 사무를 우선하라는 내용을 추가했느냐’는 질문에는 “팩트와 진실에 따라 설명드리겠다”라며 “(오해가 없도록) 군사적 조치가 어떻게 이뤄지는지 설명이 필요한 부분인 것 같다”고 했다.