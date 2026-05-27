천주교 성지 순례지 ‘횡성 풍수원 성당’서 즐기는 ‘오후의 피크닉’···6월 6일 야외 복합 문화행사 개최

(재)횡성문화관광재단은 오는 6월 6일 횡성 풍수원성당 일원에서 야외형 복합 문화행사인 ‘오후의 피크닉’을 개최한다고 27일 밝혔다.

한국인 신부가 최초로 세운 성전(聖殿)인 풍수원성당이 지닌 역사적 가치와 자연경관을 배경으로 공연, 강연, 체험, 휴식을 함께 즐길 수 있도록 기획된 문화행사로 주민과 관광객들에게 풍성한 문화 향유 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

서원면 농악팀과 실버합창단의 식전 공연을 시작으로 재즈, 클래식, 어쿠스틱 등 다양한 장르의 문화공연이 펼쳐진다.

성신여대 교수이자 한국 홍보 전문가로 알려진 서경덕 교수가 ‘한국 문화와 역사홍보, 왜 중요한가’를 주제로 인문 토크콘서트를 진행한다. 서 교수는 이번 행사를 통해 한국 문화와 역사 콘텐츠의 가치, 그리고 세계 속 문화홍보의 중요성에 관한 이야기를 관객들과 함께 나눌 예정이다.

또 풍수원성당의 숨은 이야기를 듣는 문화해설 프로그램인 ‘스토리 트래킹’을 비롯해 공예체험, 부채 만들기, 힐링 피크닉존, 포토존 등 가족 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 다양한 참여형 프로그램이 운영된다.

관람객들은 풍수원성당의 자연 속에 자유롭게 머물며 공연과 체험을 함께 즐길 수 있다.

횡성군 서원면 유현리에 자리 잡고 있는 ‘풍수원 성당’은 국내 최대 천주교 성지 순례지다.

19세기 초 신유박해가 일어나자 쫓겨온 천주교 신자 40여 명이 강원도와 경기도의 경계인 이곳에 자리 잡았다.

이후 한국에서 처음으로 사제서품을 받은 정규하 신부가 1907년 신자들과 벽돌을 함께 구워 풍수원 성당을 만들었다.

서울 중림동 약현성당(1892년), 전북 완주 되재성당(고산성당·1896년), 명동성당(1898년)에 이어 우리나라에서 4번째로 지어졌다.

하지만 한국인 신부가 지은 최초의 성당이란 역사성을 갖고 있어 신자들의 발길이 끊이지 않는 곳이다.

건립된 지 100년이 훌쩍 넘었으나 성당은 아직 옛 모습을 그대로 간직하고 있다.

이곳에선 1920년부터 그리스도의 성체와 성혈 대축일을 기해 ‘성체 현양 대회’가 매년 개최되고 있다.

이재성 횡성문화관광재단 대표이사는 “풍수원성당이라는 지역의 소중한 역사 문화 자원을 활용해 주민과 관광객 모두가 편안하게 즐길 수 있는 문화행사를 준비했다”라며 “초여름의 싱그러운 풍경 속에서 특별한 추억을 만드시길 바란다”라고 말했다.