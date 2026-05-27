[속보] 삼성전자 잠정합의안 노조 투표 가결…찬성률 73.7%

삼성전자 노사가 마련한 ‘2026년 임금교섭 잠정합의안’이 27일 가결됐다.

삼성전자 노조 공동교섭단은 이날 지난 22일 오후 2시부터 이날 오전 10시까지 진행한 잠정합의안에 대한 노조 찬반 투표 결과, 찬성율 73.7%로 가결됐다고 밝혔다. 찬성표는 4만6142명, 반대표는 1만6474명이었다. 투표율은 95.5%로 집계됐다.

투표율과 찬성률이 모두 과반을 넘기면서 잠정합의안은 최종 확정됐다.

하지만 삼성전자 구성원들 사이에서 성과급 격차에 대한 불만이 커지고 있어 ‘노노 갈등’은 당분간 이어질 것으로 예상된다.

최대 노조 삼성그룹 초기업노동조합 삼성지부(초기업노조)에서는 투표에 참여한 조합원 5만5333명중 찬성이 4만4606명으로 찬성률이 80.6%를 기록했다.

반면 전국삼성전자노동조합(전삼노)에서는 투표 참여 조합원 7283명중 찬성이 1535명으로 21.1%를 얻는 데 그쳤다. 전삼노는 가전, 모바일 등을 담당하는 완제품(세트·DX) 부문 직원들이 주축을 이루고 있다.

반도체(DS) 부문에만 적용되는 영업이익 10.5% 수준의 특별경영성과급 신설로 인한 성과급 격차에 대한 불만이 표출된 것으로 보인다.

DX 직원 중심으로 구성된 3대 노조 삼성전자 노동조합 동행(이하 동행노조)은 전날 수원지법에 찬반투표 절차 중지를 요구하는 가처분 신청을 했다. 동행노조는 합의안 효력 정지에 대한 가처분도 신청하겠다는 방침으로 전해졌다.