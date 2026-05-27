창간 80주년 경향신문

[속보] 삼성전자 잠정합의안 노조 투표 가결…찬성률 73.7%

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보] 삼성전자 잠정합의안 노조 투표 가결…찬성률 73.7%

입력 2026.05.27 10:27

수정 2026.05.27 11:05

펼치기/접기

삼성전자 노사가 마련한 ‘2026년 임금교섭 잠정합의안’이 27일 가결됐다.

삼성전자 노조 공동교섭단은 이날 지난 22일 오후 2시부터 이날 오전 10시까지 진행한 잠정합의안에 대한 노조 찬반 투표 결과, 찬성율 73.7%로 가결됐다고 밝혔다. 찬성표는 4만6142명, 반대표는 1만6474명이었다. 투표율은 95.5%로 집계됐다.

투표율과 찬성률이 모두 과반을 넘기면서 잠정합의안은 최종 확정됐다.

하지만 삼성전자 구성원들 사이에서 성과급 격차에 대한 불만이 커지고 있어 ‘노노 갈등’은 당분간 이어질 것으로 예상된다.

최대 노조 삼성그룹 초기업노동조합 삼성지부(초기업노조)에서는 투표에 참여한 조합원 5만5333명중 찬성이 4만4606명으로 찬성률이 80.6%를 기록했다.

반면 전국삼성전자노동조합(전삼노)에서는 투표 참여 조합원 7283명중 찬성이 1535명으로 21.1%를 얻는 데 그쳤다. 전삼노는 가전, 모바일 등을 담당하는 완제품(세트·DX) 부문 직원들이 주축을 이루고 있다.

반도체(DS) 부문에만 적용되는 영업이익 10.5% 수준의 특별경영성과급 신설로 인한 성과급 격차에 대한 불만이 표출된 것으로 보인다.

DX 직원 중심으로 구성된 3대 노조 삼성전자 노동조합 동행(이하 동행노조)은 전날 수원지법에 찬반투표 절차 중지를 요구하는 가처분 신청을 했다. 동행노조는 합의안 효력 정지에 대한 가처분도 신청하겠다는 방침으로 전해졌다.

삼성전자 노사 교섭대표가 20일 밤 경기고용노동청에서 노사 간 잠정 합의안에 서명한 뒤 함께 손을 맞잡고 있다. 왼쪽은 여명구 삼성전자 반도체 부문(DS) 피플팀장, 오른쪽은 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장. 연합뉴스

삼성전자 노사 교섭대표가 20일 밤 경기고용노동청에서 노사 간 잠정 합의안에 서명한 뒤 함께 손을 맞잡고 있다. 왼쪽은 여명구 삼성전자 반도체 부문(DS) 피플팀장, 오른쪽은 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장. 연합뉴스

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글