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영업비밀 해외유출 신고하면 최대 2억원 포상금 지급한다···부정경쟁방지법 개정

입력 2026.05.27 10:29

지식재산처 기관문양(MI)

지식재산처 기관문양(MI)

앞으로 기업의 영업비밀 해외유출 범죄를 신고하면 최대 2억원의 포상금을 받을 수 있게 된다.

지식재산처는 기업 핵심 기술의 해외 유출을 막기 위해 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’과 시행령·시행규칙을 개정해 28일부터 시행한다고 27일 밝혔다.

개정된 부정경쟁방지법은 기업의 영업비밀 해외유출 범죄를 신고하거나 유출을 방지하는 데 결정적인 기여를 한 경우 포상금을 지급할 수 있도록 하는 내용을 담고 있다. 그동안 부정경쟁방지법은 위조상품 신고만을 포상금 지급 대상으로 규정해 왔다.

개정된 법과 시행령에 따르면 영업비밀 해외유출 범죄를 지식재산처에 신고하거나 영업비밀 해외유출 수사에 기여한 공이 큰 사람에게는 최대 2억원의 포상금을 지급할 수 있다. 포상금 지급 여부와 금액은 관련 신고나 기여 행위가 실제 수사에 얼마나 큰 단서가 됐는지 등을 종합적으로 고려해 지식재산처가 정하게 된다.

영업비밀 유출 범죄와 관련해 ‘유출 후 대응’에서 ‘유출 전 차단’으로 정책적 중심을 옮겨 가겠다는 게 이번 법 개정의 취지다. 지식재산처는 포상금 제도가 시행되면 자발적인 내부자 신고를 유도함으로써 기술 유출을 억제하고 피해를 조기에 차단하는 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

김용선 지식재산처장은 “영업비밀 해외유출은 국가 경쟁력과 경제안보를 흔들 수 있는 중대한 범죄”라며 “포상금 제도 시행이 우리 기술을 지키는 골든타임 확보에 큰 힘이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

지식재산처에 따르면 국가정보원은 2020년부터 5년 동안 모두 105건의 산업기술 해외유출 범죄를 적발했으며, 이로 인한 피해액은 약 25조원으로 추산된다.

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