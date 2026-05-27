카페서 취업 준비하면 10만점 지원···경북 ‘청춘카페’ 확대 운영

경북도는 미취업 청년들의 구직 활동을 지원하기 위해 ‘2026 꿈이음 청춘카페’ 사업을 확대 추진한다고 27일 밝혔다.

이 사업은 취업 준비를 위해 카페에서 공부하는 이른바 ‘카공족’ 청년들의 수요를 반영해 카페 이용 포인트와 취·창업 프로그램을 지원하는 정책이다.

대상 청년에게는 연간 10만점 상당의 카페 이용 모바일 포인트가 지급된다. 또 카페 창업 시즈메뉴 개발, ChatGPT 활용 취업 프로그램 등 다양한 취·창업 프로그램도 함께 운영된다. 올해 운영 프로그램은 모두 238회 규모다.

경북도는 지난해 사업에 대한 청년 호응이 높았다고 보고 올해 대상 지역을 기존 7개 시·군에서 9개 시·군으로 확대했다. 카페 이용 포인트도 기존 7만점에서 10만점으로 상향했다.

지원 대상은 포항·경주·안동·구미·영천·상주·문경·경산·예천에 주소를 둔 19~39세 미취업 청년이다. 해당 지역 대학 재학생과 휴학생, 대학원생 가운데 경북에 주소를 둔 청년도 포함된다.

참여 희망자는 경북 청년정책 통합플랫폼 ‘청년e끌림’을 통해 신청할 수 있다.

이상수 경북도 지방시대정책국장은 “청년들이 카페라는 편안한 공간에서 다양한 취·창업 프로그램에 참여하며 성장의 기회를 얻길 바란다”며 “앞으로도 청년들의 목소리를 반영한 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.