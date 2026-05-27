화천군 “다문화가족 청소년 교육활동비 지원”···초·중·고 자녀 각 40~60만 원 지원

강원 화천군은 지역 다문화가족 자녀들의 성장을 돕기 위해 ‘다문화가족 자녀 교육활동비 지원사업’을 추진한다고 27일 밝혔다.

화천군 가족센터가 진행하는 이 사업은 경제적 부담으로 교육 활동에 부담이 있는 저소득 다문화가족 자녀들에게 실질적 지원을 제공하기 위해 마련됐다.

지원대상은 교육 급여를 받지 않는 기준 중위소득 100% 이하 다문화가정의 7~18세 자녀(초·중·고교생)다.

화천군 가족센터는 자녀 나이에 따라 초등학생 40만 원, 중학생 50만 원, 고등학생은 50만 원의 교육활동비를 지급할 계획이다.

교육활동비는 신청자 명의 NH농협카드(채움) 포인트 바우처 형태로 지급된다.

지원된 포인트는 학습 관련 도서와 교구 구입, 독서실과 학원 이용료, 학습용 전자기기 구매, 문화체험 활동 등 다양한 분야에서 사용할 수 있다.

오는 6월 1일부터 30일까지 화천군 가족센터를 방문해 지원 신청을 하면 된다.

횡성군 가족센터는 오는 7월 중 선정 결과를 발표할 예정이다.

지급되는 교육활동비는 오는 11월 말까지 쓸 수 있다.

최문순 화천군수는 “이번 교육활동비 지원사업이 다문화가족 자녀들의 진로 설계와 학습에 도움이 되길 바란다”라고 말했다.