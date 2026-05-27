인제군 아미산에 ‘스마트 워케이션’ 들어선다···2027년 준공 목표

탁 트인 시가지 조망과 세련된 사무 공간 결합

강원 인제군 아미산 자락에 ‘스마트 워케이션 센터’가 들어선다.

인제군은 오는 2027년 12월까지 150억 원을 들여 인제읍 남북리 산45번지 아미산 경로정 인근에 ‘스마트 워케이션 센터’를 조성하기로 했다고 27일 밝혔다.

이는 최근 직장인들 사이에서 새로운 근무 형태로 주목받은 ‘워케이션(휴가지 원격근무)’ 수요를 선점하기 위해 추진되는 사업이다.

답답한 도심 사무실을 벗어나 탁 트인 자연 속에서 노트북을 켜고 자유롭게 일하며 휴식을 취할 수 있는 환경을 제공한다.

야간 경관까지 고려해 설계된 ‘스마트 워케이션 센터’는 인제읍 시가지 조망을 극대화한 통유리창 건물 구조로 지어진다.

내부에는 초고속 인터넷과 첨단 사무기기를 갖춘 세련된 원격 사무 공간이 마련된다.

인제읍 시가지 전경을 시원하게 내려다보며 차를 마실 수 있는 ‘전망 카페’와 휴게시설도 함께 들어선다.

이밖에 외지 방문객들과 지역 주민들이 자연스럽게 소통하고 교류할 수 있는 커뮤니티 플랫폼도 조성될 예정이다.

이명규 인제군 관광과장은 “아미산 경로정 인근에 조성되는 ‘스마트 워케이션 센터’는 외지 직장인과 방문객을 유치하는 전초기지이자 주민들도 즐겨 찾는 명소가 될 것”이라며 “체계적이고 안전하게 공사를 추진하겠다”라고 말했다.