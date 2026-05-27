‘얼굴 인증’만으로 통과···인천공항 ‘스마트패스’ 출국장 8개로 늘어난다

사전 등록을 마치면 얼굴 인증만으로 탑승게이트 등을 통과할 수 있는 인천공항의 ‘스마트패스’ 전용 출국장이 연말까지 대폭 늘어난다.

국토교통부는 인천공항 스마트패스 이용객을 위한 전용 출국장을 연내 8곳으로 늘린다고 밝혔다.

지금까지 인천공항 전체 16개 출국장 가운데 스마트패스 전용 출국장은 3개뿐이었다. 오는 28일부터 우선 5개로 늘리고 이르면 10월부터 전체 출국장의 절반을 스마트패스 전용으로 운용한다는 계획이다. 또 기존에 터미널 가장자리에 배치됐던 전용출국장 위치를 조정해 접근성을 높인다.

스마트패스는 인천공항 이용객이 여권, 안면정보, 탑승권을 모바일 어플리케이션(앱)에 등록하면 공항에 도착해 출국장과 탑승게이트 등을 얼굴 인증만으로 통과할 수 있도록 한 서비스다. 출국 절차인 신분확인, 보안검색, 출국심사 중 신분확인을 간소화해주는 셈이다. 지난 3월 기준 전체 인천공항 이용객의 약 14.8%가 이 서비스를 이용하고 있다.

1터미널은 2출국장 서편과 5출국장 동편에, 2터미널은 1D, 2C, 2D 출국장이 스마트패스 전용출국장으로 활용된다.

특히 대한항공과 아시아나, 제주항공, 티웨이, 에어프레미아 등 5개 항공사는 탑승권이 스마트패스 앱과 자동 연동돼 승객이 탑승권을 직접 입력하지 않아도 된다. 또 일부 항공사는 무인 수하물 수속(셀프 백드롭)이나 탑승구 앞 신분 활용에도 스마트패스를 활용하고 있다.

인천공항에 도착한 승객은 터미널 대형 전광판과 노란색 바닥 동선을 통해 스마트패스 전용 출국장 위치를 확인할 수 있다. 또 전담 안내직원이 스마트패스 등록과 이용방법도 안내한다.

안세희 국토부 항공보안정책과장은 “스마트패스는 첨단기술을 활용해 공항 보안과 여객 편의를 동시에 향상시키는 혁신적인 서비스로, 국민이 쉽게 접근하고 편리하게 이용하도록 서비스 개선을 지속하겠다”고 말했다.