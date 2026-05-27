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대구·경북 최대 ‘베이비&키즈페어’ 28~31일 엑스코서 개최

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본문 요약

대구시는 오는 28일부터 나흘간 엑스코에서 제48회 '베이비&키즈페어'를 개최한다고 27일 밝혔다.

대구·경북지역을 대표하는 육아 전문 박람회로, 올해는 유모차와 카시트 등 필수 발육기 제품을 비롯해 영유아 식품·스킨케어·위생 및 생활용품·가전·교육 콘텐츠 등 육아 전반의 다양한 품목을 선보일 예정이다.

특히 국내·외 프리미엄 브랜드들이 대거 참가해 박람회 현장에서 특별 한정 프로모션을 진행한다고 대구시는 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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대구·경북 최대 ‘베이비&키즈페어’ 28~31일 엑스코서 개최

입력 2026.05.27 11:10

  • 백경열 기자

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지난해 5월 대구 엑스코에서 열린 ‘베이비&키즈페어’에서 방문객들이 유모차를 둘러보고 있다. 대구시 제공

지난해 5월 대구 엑스코에서 열린 ‘베이비&키즈페어’에서 방문객들이 유모차를 둘러보고 있다. 대구시 제공

대구시는 오는 28일부터 나흘간 엑스코에서 제48회 ‘베이비&키즈페어’를 개최한다고 27일 밝혔다.

대구·경북지역을 대표하는 육아 전문 박람회로, 올해는 유모차와 카시트 등 필수 발육기 제품을 비롯해 영유아 식품·스킨케어·위생 및 생활용품·가전·교육 콘텐츠 등 육아 전반의 다양한 품목을 선보일 예정이다.

특히 국내·외 프리미엄 브랜드들이 대거 참가해 박람회 현장에서 특별 한정 프로모션을 진행한다고 대구시는 밝혔다.

육아에 필요한 핵심 정보를 얻을 수 있는 다양한 무료 강연 프로그램도 마련된다. ‘육아 고민 100문 100답’ 토크쇼, ‘하루가 편안해지는 신생아 돌봄 루틴’ 특강, 예비 부모를 위한 올바른 태교 방법 강연 등이 예정돼 있다.

전문 상담과 부모 교육뿐만 아니라 양육 정보 제공, 심리 상담, 안전 교육 등 실생활에 직접적인 도움이 되는 정보와 각종 복지 서비스도 안내된다. 공식 누리집 또는 애플리케이션(앱)을 통해 무료입장을 신청하면 별도의 등록 절차 없이 빠르게 입장할 수 있다.

대구시 관계자는 “단순한 물품 전시를 넘어 실질적으로 도움이 될 수 있도록 다채로운 프로그램을 제공하려 노력했다”면서 “쇼핑은 물론 육아 정보 습득과 체험, 즐길 거리까지 한자리에서 모두 경험할 수 있는 유익한 시간이 될 것”이라고 말했다.

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