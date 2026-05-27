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본문 요약

정청래 더불어민주당 대표는 27일 6·3 지방선거 국민의힘 선거 유세 지원에 나선 박근혜 전 대통령을 두고 "국정농단으로 국민께 엄청난 실망을 주고 촛불혁명으로 탄핵당한 대통령이 지금도 부끄러움을 모르고 돌아다니고 있다"고 말했다.

정 대표는 이날 충남 논산시에서 열린 민주당 중앙선거대책위원회 회의에서 이같이 말했다.

정 대표는 "탄핵당해 대통령 직위를 상실한 사람을 선거 운동에 투입하는 국민의힘을 보며 저러니까 내란 음모 정당, 윤 어게인 정당이라는 소리를 듣는 게 아닌가 한다"고 말했다.

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정청래, ‘국힘 유세 지원’ 박근혜 겨냥 “탄핵당한 대통령, 부끄러움 모르고 돌아다니다니 기가 막혀”

입력 2026.05.27 11:12

수정 2026.05.27 11:17

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  • 강한들 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정청래 더불어민주당 대표가 27일 충남 논산시 오인환 논산시장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선대위 회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 27일 충남 논산시 오인환 논산시장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선대위 회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표는 27일 6·3 지방선거 국민의힘 선거 유세 지원에 나선 박근혜 전 대통령을 두고 “국정농단으로 국민께 엄청난 실망을 주고 촛불혁명으로 탄핵당한 대통령이 지금도 부끄러움을 모르고 돌아다니고 있다”고 말했다.

정 대표는 이날 충남 논산시에서 열린 민주당 중앙선거대책위원회 회의에서 이같이 말했다.

정 대표는 “탄핵당해 대통령 직위를 상실한 사람을 선거 운동에 투입하는 국민의힘을 보며 저러니까 내란 음모 정당, 윤 어게인 정당이라는 소리를 듣는 게 아닌가 한다”고 말했다.

그는 “국민의힘은 아직 내란의 꿈에서 깨어나지 못하고, 내란을 위한 공천인가 공천을 위한 내란인가 하는 정도로 퇴행적 모습을 보인다”라며 “역사를 거꾸로 되돌리고 흘러가는 강물의 물줄기를 역류시키려고 하는, 뻔뻔하고 성찰이 없는 모습에 국민이 준엄한 심판을 해달라”고 말했다.

앞서 박 전 대통령은 지난 23일 추경호 국민의힘 대구시장 후보 지원 유세를 시작으로 지난 25일 충남 공주, 대전 등을 찾아 국민의힘 후보를 지원했다.

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