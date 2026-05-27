규제 대폭 푼 상암DMC 홍보관 및 교육·첨단용지 이번엔 팔릴까···2차 공급공고

서울시, 공급조건 완화···“민간자율성 확대” 5월 28일부터 모집 시작···기한 내 착공해야

서울시는 27일 상암 디지털미디어시티(DMC) 내 교육·첨단용지(D2-1)와 홍보관용지(D4)에 대한 2차 공급공고를 28일부터 실시한다고 밝혔다. 두 곳 모두 매각이 취소되거나 응찰자가 없어 유보지로 남아 있던 용지다.

시는 1차 공모 이후 부동산 개발업계 의견과 시장 여건을 반영해 공급 조건을 완화하고, 민간의 개발 자율성도 확대해 2차 공모에 나선다.

먼저 교육·첨단용지는 지정용도 세부비율 중 현행 ‘교육연구시설 또는 방송국 50% 필수’ 규정을 삭제한다. 대신 교육 연구 시설·업무시설·문화 및 집회시설·방송국 등 지정용도를 합산해 전체 연면적의 70% 이상만 충족하면 되도록 완화했다. 개발기한도 기존의 ‘착공 후 3년 이내’에서 ‘착공 후 5년 이내’로 완화한다.

홍보관 용지는 지구단위계획상 지정 용도는 없으나 DMC기획위원회에서 의결된 추가 공급 조건인 서측 경계 이격 기준은 ‘15m 이상’에서 ‘충분한 거리’로, 저층부 개방 기준은 ‘3개 층 이상’에서 ‘개방성을 확보할 수 있는’ 수준으로 조정했다. 개발기한도 교육·첨단용지와 마찬가지로 ‘착공 후 5년 이내’로 완화했다.

교육·첨단 용지는 일반상업지역으로 용적률은 최대 800%, 건축 가능 높이는 86m까지 허용된다. 용지공급 기준가격은 2068억원이다. 사업계획서 평가를 통해 우선협상대상자를 선정한다.

올해 매매계약이 체결되면 사업자는 2033년까지 준공해야 한다. 준공 후 10년간 지정 용도 유지 의무가 부여된다.

홍보관 용지 역시 일반상업지역으로, 용적률은 최대 800%를 적용받고, 건축 가능 높이는 최대 60m까지 허용된다. 감정평가액은 922억원이다. 기존 가설 건축물을 포함한 상태로 공급한다.

교육·첨단 용지 공고기간은 5월 28일~8월 25일까지다. 9월 중 우선협상대상자를 발표한다.

홍보관 용지 공고기간은 5월 28일~6월 26일까지다. 한국자산관리공사가 운영하는 온비드를 통해 입찰이 진행되고, 감정 평가액 이상 최고가 입찰자를 낙찰자로 선정한다. 올해 매매계약이 체결되면 사업자는 계약체결일로부터 3년 내 착공해 2034년까지 준공해야 한다.

이수연 서울시 경제실장은 “이번 2차 공급은 시장 수요를 반영하고, 불필요한 제약을 완화해 개발 자율성과 사업 추진 가능성을 높였다”면서 “민간 투자 활성화를 통해 DMC 경쟁력을 높이고, 서북권 경제 활성화로 이어질 수 있기를 기대한다”고 말했다.