요청시 영상 제출 의무화··· 울산시, 일반택시 블랙박스 설치 지원

울산시는 업계의 경영 부담을 완화하기 위해 일반택시 블랙박스 설치 지원사업을 추진한다고 27일 밝혔다. 지난 2021년 설치된 블랙박스의 노후화로 기기 고장과 수리 불편 등이 잇따르자 업계 애로사항을 해소하고 안전 서비스를 강화하려는 조치다. 수사 기관 등의 요청이 있을 때 녹화된 영상을 제공하는 등의 의무조항이 포함됐다.

울산시는 총 6억 2040만 원의 시비를 투입해 오는 12월까지 관내 일반택시 2068대를 대상으로 교체 비용을 지원한다. 차량 1대당 30만 원을 정액 지원하며 초과 비용은 업체가 부담한다. 각 업체가 블랙박스를 설치한 뒤 일반택시조합에 비용을 청구하면 시가 증빙자료 검토와 현장 확인을 거쳐 보조금을 지급하는 방식이다.

보조금을 받아 설치한 블랙박스는 3년 이내 임의 폐기나 양도가 제한되며 목적 외 사용도 금지된다. 또한 교통사고 원인 규명 등 행정기관의 정당한 요청이 있을 경우 영상기록을 의무적으로 제공해야 한다. 시는 6월부터 계약 절차를 진행해 오는 10~12월 중 설치를 마무리할 계획이다.

울산시 관계자는 “블랙박스 설치 지원을 통해 사고 원인 규명에 드는 사회적 비용을 줄이고 업계의 부담도 덜어줄 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 울산시는 내년에 개인택시 3603대에 대해서도 순차적으로 지원을 확대할 방침이다.