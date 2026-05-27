반도체 호황에 제조업 체감경기 3년 9개월 만에 낙관으로 돌아섰다

반도체 호황으로 기업들의 체감경기가 큰 폭으로 개선된 것으로 나타났다.

한국은행이 27일 발표한 5월 기업경기조사 결과를 보면, 이달 전산업 기업심리지수(CBSI)는 전월보다 4.0포인트 상승한 98.9로 집계됐다. 이는 2022년 10월(99.0) 이후 3년 7개월 만에 가장 높다. 월간 상승 폭도 2023년 5월(+4.4포인트) 이후 3년 만에 가장 컸다.

CBSI는 기업경기실사지수(BSI) 가운데 주요 지수(제조업 5개·비제조업 4개)를 바탕으로 산출한 심리 지표다. 100을 웃돌면 경제 전반에 대한 기업 심리가 낙관적, 밑돌면 비관적이라는 의미다.

산업별로는 제조업 CBSI가 100.8로 전월보다 1.7포인트 상승했다. 업황(+1.4포인트)과 자금 사정(+1.3포인트) 등이 개선됐다. 이 지수가 100을 넘은 것은 2022년 8월(102.9) 이후 3년 9개월 만이다. 비제조업 CBSI도 97.5로 전월에 비해 5.4포인트 상승했다.

제조업의 지수 상승은 전례없는 반도체 호황이 이끌었다. 이흥후 한은 경제심리조사팀장은 “중동 전쟁 지속에도 불구하고, 제조업은 IT(정보통신) 제품 중심의 수출 호조, 비제조업은 5월 초 긴 연휴와 온화한 날씨의 영향으로 좋아졌다”고 분석했다.

향후 경기에 대한 기업들의 전망 역시 개선됐다. 전 산업 CBSI 6월 전망치는 97.6으로 전월 전망치(93.9)에 비해 3.7포인트 올랐다. 제조업은 2.3포인트 올라 100.3을 기록했다.

경영애로사항을 보면 제조업 기업이 원자재 가격 상승(32.8%)을 가장 많이 꼽았다. 이는 지난 4월‘ 원자재 가격 상승’을 고른 응답률(34.2%)보다는 낮지만 여전히 중동 전쟁으로 인한 유가 및 원료 상승이 기업에게 큰 부담으로 작용하고 있다는 의미다.

이번 조사는 지난 11∼18일 전국 3524개 기업을 대상으로 진행됐으며, 이 중 3201개 기업(제조업 1791개, 비제조업 1410개)이 답변했다.