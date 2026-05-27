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본문 요약

충남 공주시가 문화체육관광부의 '2026년 계획공모형 지역관광개발사업' 공모에 최종 선정되며 국비 60억원을 포함한 총사업비 120억원을 확보했다.

계획공모형 지역관광개발사업은 지역의 특화 관광자원과 잠재력 있는 유휴 자원을 지역 여건에 맞게 발굴·연계해 관광의 자립 기반을 구축하도록 지원하는 문화체육관광부 핵심 사업이다.

공주시는 이번 사업을 통해 기존의 무겁고 정적인 백제 역사 이미지에서 벗어나 야간관광을 비롯한 백제 전통주·이색 음식 체험, 꽃과 자연환경 등 3대 특화 소재를 결합한 체류형 관광 콘텐츠 개발에 나선다.

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“백제는 잊어라”···공주시, 열기구·야간관광·전통주로 체류형 관광 승부수

입력 2026.05.27 11:25

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

문체부 계획공모형 지역관광개발사업 선정

2030년까지 총사업비 120억원 투입

공주야놀자 구상도. 충남도 제공

공주야놀자 구상도. 충남도 제공

충남 공주시가 문화체육관광부의 ‘2026년 계획공모형 지역관광개발사업’ 공모에 최종 선정되며 국비 60억원을 포함한 총사업비 120억원을 확보했다.

충남도는 이번 사업 선정에 따라 공주시가 올해부터 2030년까지 5년간 총 120억원(국비 60억원·지방비 60억원)을 투입해 ‘백제 하늘 위, 달빛 낭만에 취하는 공(共)주(酒)야(夜) 놀자’ 사업을 추진한다고 27일 밝혔다.

계획공모형 지역관광개발사업은 지역의 특화 관광자원과 잠재력 있는 유휴 자원을 지역 여건에 맞게 발굴·연계해 관광의 자립 기반을 구축하도록 지원하는 문화체육관광부 핵심 사업이다.

공주시는 이번 사업을 통해 기존의 무겁고 정적인 백제 역사 이미지에서 벗어나 야간관광을 비롯한 백제 전통주·이색 음식 체험, 꽃과 자연환경 등 3대 특화 소재를 결합한 체류형 관광 콘텐츠 개발에 나선다.

주요 사업은 달빛주가(푸드빌리지), 왕도길 투어코스(도보 해설 관광), 플라이 스카이 킹덤(열기구 체험) 등이다. 여기에 인공지능(AI) 기반 디지털가든 조성과 민관 협력체계 구축 등을 통해 관광 경쟁력을 강화할 계획이다.

조일교 도 문화체육관광국장은 “이번 공모 선정으로 공주의 관광 기반과 콘텐츠가 한층 더 풍성해질 것으로 기대된다”며 “역사·문화 자원에 미식과 야간 콘텐츠를 더해 공주시가 대한민국 대표 체류형 관광도시로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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