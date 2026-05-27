축제 쓰레기 12t 사라졌다···태안 원예박람회, 다회용기 50만개 썼다

충남도, 일회용품 없는 축제 운영 다회용기 회수율 96.6% 기록

충남도가 ‘2026 태안국제원예치유박람회’에서 다회용기 사용을 확대해 일회용 폐기물 12t을 감축한 것으로 나타났다.

충남도는 지난 24일까지 열린 박람회 기간 동안 행사장 내 음식부스와 푸드트럭 등 모든 식음시설의 일회용기를 다회용기로 전환·운영했다고 27일 밝혔다. 이는 전국 최초 탄소중립경제특별도 선포 이후 추진 중인 ‘일회용품 없는 축제’ 정책의 일환이다.

행사 기간 공급된 다회용기는 총 50만개로, 식기류 35만개와 컵류 15만개가 사용됐다. 최종 회수율은 96.6%를 기록해 대부분의 용기가 재사용 체계로 회수된 것으로 집계됐다.

도는 동일한 규모의 일회용품을 사용했을 경우와 비교해 약 12t의 폐기물 발생을 줄인 것으로 분석했다. 이는 매립·소각 과정에서 발생하는 환경 부담을 줄이고 자원 순환 효과를 높였다는 점에서 의미가 있다고 설명했다.

온실가스 저감 효과도 확인됐다. 도는 감축된 폐기물량을 온실가스 저감 효과로 환산하면 20년생 소나무 약 3600그루가 1년간 흡수하는 이산화탄소량인 약 14t 수준에 해당한다고 밝혔다.

높은 회수율은 행사 참여자들의 친환경 인식과 적극적인 참여, 현장 분리배출 시스템 및 회수 동선의 안정적인 운영이 맞물린 결과로 분석됐다.

다회용기는 행사장 내 음식부스 11곳과 푸드트럭 10대 등 총 21개 식음시설에 공급됐다. 또 행사장 인근 외식업소 26곳에도 다회용컵 4000여개를 추가 보급해 방문객들의 일회용품 사용을 최소화했다.

사용된 다회용기는 행사장 내 회수체계를 통해 집중 수거한 뒤 전문 세척센터에서 세척 및 위생 검수를 거쳐 다시 현장에 공급하는 방식으로 운영됐다.

도중원 도 환경관리과장은 “대규모 행사에서 다회용기 사용이 단순한 일회용품 절감을 넘어 실질적인 탄소중립 실천 방안으로 기능할 수 있음을 확인했다”며 “앞으로도 친환경 행사 운영 모델을 지속 확대해 자원순환 문화 확산에 앞장서겠다”고 말했다.