‘5·18 탱크데이’ 스타벅스, 한 주 만에 매출 84억여원 날아갔다

논란 이후 26.3% 급감···신규 앱 설치도 줄어

스타벅스코리아가 ‘5·18 탱크데이’ 행사 논란 이후 매출이 크게 감소한 것으로 나타났다.

27일 AI 테크 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 스타벅스의 주간 결제금액은 탱크데이 논란이 불거진 지난 18일부터 24일까지 1주일간 236억9000만원으로 집계됐다. 이는 그 전주인 5월 11∼17일(321억6000만원)보다 84억7000만원(26.3%) 감소한 것이다. 앞서 신세계그룹은 전날 정용진 회장의 대국민 사과 후 “굉장히 많은 매출 감소가 있다”고 밝혔다.

스타벅스는 앱 신규 설치 건수도 감소했다. 스타벅스 앱의 5월18∼24일 신규 설치 건수는 3만6994건으로, 그 전주(4만8441건)보다 1만1447건(23.6%) 줄었다. 이에 따라 식음료 브랜드 신규 설치 건수 순위에서도 이전 2위에서 5위로 하락했다.

같은 기간 스타벅스 앱의 주간 사용자 수는 390만3668명에서 408만5740명으로 18만2072명(4.7%) 늘었다. 이를 두고 기존 이용자들이 스타벅스 공지를 확인하거나 선불충전금 잔액 확인 등을 위해 앱에 접속하면서 앱 사용자 수가 일시적으로 증가했을 수 있다는 해석이 나온다. 스타벅스는 탱크데이 논란 이후 선불충전금 전액 환불 요구가 빗발치자 ‘6월1~14일 2주간 한시적으로 최종 충전 후 사용액 비율(60% 이상)에 상관 없이 전액 환불을 하겠다’고 전날 발표했다.