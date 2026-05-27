2월 이어 3월도 출생아 수 증가율 19% ‘역대 최고’···출생아 수 7년만에 최고

지난 3월 출생아 수가 약 2만5000명으로 7년 만에 최고치를 기록한 것으로 나타났다. 3월 출생아 수는 1년 전보다 약 19% 늘면서 역대 3월 중에서도 가장 높은 증가율을 기록했다.

이로써 1분기 합계출산율도 0.95명으로 마지막 ‘1명대’ 합계출산율을 기록한 2019년 1분기 이후 가장 높았다. 90년대 초반에 태어난 30대 인구가 증가하고 이들의 혼인과 출산에 대한 인식이 바뀐 영향으로 풀이된다.

국가데이터처가 27일 발표한 ‘3월 인구동향’을 보면 지난 3월 출생아 수는 2만5200명으로 1년 전보다 4088명(19.4%) 늘었다. 3월 기준으로 2019년 3월(2만7049명) 이후 7년 만에 가장 많았다. 증가율은 1981년 통계 집계 이래 역대 3월 중 가장 높았다. 증가 폭은 33년 만에 가장 컸다.

출생아 수는 21개월 연속 전년 대비 증가세를 보이고 있다.

분기 기준으로도 출생아 수가 크게 늘었다. 1분기 출생아 수는 전년대비 9651명(14.8%) 늘어난 7만5013명으로 2019년 1분기(8만3030명) 이후 가장 많았다. 분기 출생아 수가 7만5000명을 웃돈 것은 2019년 이후 처음으로, 증가폭과 증가율은 역대 1분기 중 가장 컸다.

1분기 합계출산율은 1년 전보다 0.12명 늘어난 0.95명으로 마지막으로 1명대 합계출산율을 기록한 2019년 1분기(1.02명) 이후 가장 컸다.

데이터처 관계자는 “출생아 수 증가 원인은 최근 2년간 증가한 혼인 영향과 30대 여성 인구 증가, 출산에 대한 긍정적인 인식 변화 등에 기인했다”고 말했다.

특히 데이터처는 결혼을 많이 하는 30대 초반 인구(1991년~1995년생)가 늘면서 출생아 수가 늘었다고 설명했다.

실제로 30~34세 여성의 1000명당 출생아 수는 전년보다 15.6명 늘어난 88.2명으로 증가율과 출생아 수 모두 다른 연령대보다 높았다. 30대 초반 여성 외에도 30대 후반(35~39세) 여성의 출산율도 늘어났다. 35~39세 여성 1000명당 출생아 수는 전년 대비 9.5명 늘어난 59.6명으로 전 연령대 중 두번째로 높았다.

혼인 건수가 지속적으로 늘고 있는 만큼 앞으로도 출생아 수가 늘어날 것이란 관측도 나온다. 데이터처 관계자는 “국내에선 혼인으로 인한 출산이 굉장히 높아 혼인이 출산의 선행요건인데, 혼인이 지속적으로 증가하는 것이 긍정적인 신호로 보인다”고 말했다.

지난 3월 혼인 건수는 전년 대비 1931건(10.1%) 늘어난 2만1112건으로 3월 기준으로 8년 만에 최고치를 기록했다. 혼인 건수 증가폭은 3월 중에서 역대 7번째, 증가율은 역대 4번째로 컸다. 1분기 혼인 건수는 전년 동기 대비 3609건(6.1%) 늘어난 6만2309건으로 2024년 1분기 이후 9분기 연속 증가했다. 코로나19로 미뤘던 결혼을 다년간에 걸쳐 진행한 영향이다.