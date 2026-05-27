‘사람 떠난 원도심 살리자’ 충북 음성군, 삼성시장 활성화 사업 추진

충북 음성군이 지역 대표 원도심에 있는 삼성시장 활성화에 나선다.

음성군은 올해 삼성면 원도심 자율상권조합과 삼성시장 상권 활성화 프로젝트를 추진한다고 27일 밝혔다.

이번 사업은 이번 사업은 지난해 중소벤처기업부 공모사업에 선정돼 추진하는 것이다. 음성군은 80억 원의 사업비를 확보하고 삼성면 원도심 자율상권조합과 ‘삼성면 원도심 상권 활성화 5개년 계획’을 수립했다.

삼성면 원도심 자율상권조합은 지역 상권 내 상인과 임대인, 그리고 지역 주민들이 자발적으로 뜻을 모아 구성한 민간 주도형 협의체다.

음성군과 조합은 올해 10억2400만 원 규모의‘2026년 삼성면 원도심 상권 활성화 1차 연도 사업’을 추진한다.

앞서 지난 26일 이들은 올해 첫 사업으로 삼성면 원도심 상권 활성화 구역(삼성면 대성로 일원)에서 ‘제1회 삼성면 희망채우기 환경캠페인 및 어린이 장보기’ 행사를 열기도 했다.

이들은 또 20030년까지 ‘문화와 먹거리 중심의 옛 추억 가득한 모래내시장’을 비전으로 프로그램을 진행할 계획이다.

사업 4대 전략은 별별삼성(브랜드 개발), Win-Win삼성(홍보체계 구축), 뉴트로삼성(머무는 공간 조성·상권센터), 레트로 삼성(야시장·로컬투어)이다.

군 관계자는 “이번 사업은 주민, 임대인, 상인이 자발적으로 뜻을 모아 구성한 민간 주도형 협의체가 직접 추진하는 거버넌스 모범 사례”라며 “삼성면 원도심의 발전을 위해 행정적, 재정적 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.