전남산림연구원, 잔디 우수 품종 개발·산업화 속도

전남도가 국내 최대 잔디 생산지인 장성군을 중심으로 고품질 잔디 품종 개발과 산업화에 속도를 내고 있다.

전남도산림연구원은 “최근 국립산림과학원 산림바이오소재연구소, 장성군과 ‘잔디 지역상생 연구협의회’를 열고 우수 품종 선발, 현장 실증, 부산물 자원화 등 공동 협력 과제를 논의했다”고 27일 밝혔다.

전남은 장성군을 중심으로 국내 유통 잔디의 80% 이상을 생산하고 있다. 최근 공원과 정원, 학교 운동장 등 생활권 녹지 수요가 늘면서 고품질·기능성 잔디 품종과 현장 맞춤형 재배·관리기술 개발 필요성이 커지고 있다.

참석 기관들은 연구기관의 품종 개발 역량과 장성군의 생산 기반을 연계해 품종 개발부터 현장 적용, 농가 보급, 산업화까지 이어지는 협력 모델을 구축하기로 했다. 인공지능과 데이터 기반 잔디 관리기술 활용 방안도 검토한다.

잔디 생산 과정에서 발생하는 예지물 등 부산물을 비료화해 생산지에 다시 활용하는 자원순환형 연구도 추진된다. 전남도산림연구원은 성분 분석과 발효 조건 검토, 비료화 가능성 평가 등을 거쳐 현장에서 활용할 수 있는 순환이용 모델을 마련할 계획이다.

오득실 전남도산림연구원장은 “전남 잔디산업은 우수한 생산 기반을 갖추고 있지만, 앞으로는 품종과 품질, 자원순환, 데이터 기반 재배관리 기술이 경쟁력을 좌우할 것”이라며 “전남형 우수 잔디 품종 선발과 현장 실증, 잔디 부산물 자원화 연구까지 이어지는 실질적 협력체계를 구축하겠다”고 말했다.