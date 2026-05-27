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밥때 자주 놓치고 특히 아침 거르는 일 많으면··· ‘이 증상’ 위험 높인다

입력 2026.05.27 12:25


불규칙한 식사가 우울 증상을 겪을 위험을 높일 수 있다는 연구 결과가 발표됐다. 게티이미지

불규칙한 식사가 우울 증상을 겪을 위험을 높일 수 있다는 연구 결과가 발표됐다. 게티이미지


식사 시간이 불규칙하고 아침을 자주 거르면 우울증 위험을 높일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

가톨릭대 서울성모병원 평생건강증진센터 태혜진 교수, 정신건강의학과 채정호 교수 연구팀은 식사 패턴의 규칙성과 다양성이 정신건강에 미치는 영향을 분석해 국제학술지 ‘정동장애저널(Journal of Affective Disorders)’에 발표했다고 27일 밝혔다. 연구진은 국내 성인 2만1568명의 질병관리청 국민건강영양조사 2014~2022년 데이터를 바탕으로 다양한 통계적 기법을 적용해 ‘환자건강설문지(PHQ-9)’로 평가한 우울 증상과 불규칙한 식사 빈도 간의 연관성을 분석했다.

그 결과, 전체 참여자 중 1131명(5.2%)은 임상적으로 유의미한 우울 증상을 보였으며 이들 집단에서는 불규칙한 식사의 빈도와 아침 결식 비율이 모두 높게 나타났다. 식사가 불규칙한 경우 규칙적인 식사를 하는 사람보다 우울 증상을 경험할 위험은 1.55배 높았다. 이런 연관성은 소득·교육·흡연·음주·운동·기저질환 등 다양한 변수의 영향을 보정한 뒤에도 일관되게 유지됐다.

불규칙한 식사와 우울 증상 간의 연관성을 더욱 높이는 요인도 확인됐는데, 식사 패턴이 동일하게 불규칙하더라도 아침 식사를 자주 거르는 경우 그렇지 않은 사람보다 우울 증상을 겪을 가능성이 더 커졌다. 연구진은 아침 식사가 감정 조절을 돕는 호르몬 세로토닌과 스트레스 상황에서 나오는 호르몬인 코르티솔 등의 분비를 안정화하고 하루 동안의 대사 리듬을 지탱해 정신건강의 완충막 역할을 하기 때문이라고 설명했다.

또한 다양한 식품군을 골고루 섭취하지 않을 때도 불규칙한 식사 습관이 부르는 우울 위험을 더욱 높이는 경향이 확인됐다. 곡류, 채소, 과일, 육류, 두류·견과류, 유제품 등 6개 식품군을 골고루 다양하게 섭취할 경우엔 반대로 불규칙 식사가 우울에 미치는 부정적 영향이 줄어드는 것으로 나타났다. 그밖에 불규칙 식사가 우울에 미치는 영향을 더 증폭시키는 요인으로는 흡연과 야식 습관 등이 지목됐다.

연구진은 불규칙한 식사가 정신건강에 미치는 나쁜 영향을 장내 미생물 구성 변화와 일주기 리듬의 교란, 신경염증 등 기존의 생물학적 기전과도 연결시켜 설명할 수 있다고 덧붙였다. 태혜진 교수는 “우울증 예방에 있어 무엇을 먹느냐는 물론, 얼마나 규칙적으로 먹느냐가 중요하다는 것을 대표성 있는 대규모 데이터로 입증한 데 의미가 있다”며 “규칙적인 식사, 아침 결식 예방, 다양한 식품군 섭취라는 세 가지 원칙은 약물 치료 없이도 일상에서 즉시 실천할 수 있는 우울증 예방 전략이 될 수 있다”고 말했다.

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