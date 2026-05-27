국토부 “서소문 사고 조속히 복구, 이르면 주말 열차 정상 운행 목표”

국토교통부는 지난 26일 서울 서소문고가차도 붕괴 사고 여파로 중단·조정된 열차 운행이 이르면 주말쯤 정상 재개되도록 복구 작업을 조속히 진행하겠다고 밝혔다.

김태병 국토부 철도국장은 27일 사고 현장 인근에서 대응 및 복구 관련 브리핑을 하면서 “지금 KTX(고속철도)나 일반 열차 지연으로 인해서 국민 불편이 크기 때문에 1차적으로 주중 (복구 및 운행 재개하도록) 노력해보고, 안 되면 주말까지라도 최대한 해보려고 노력하고 있다”고 밝혔다.

다만 김 국장은 “현장 작업자의 안전, 시민의 안전을 가장 우선에 두고 면밀하게 검토해서 진행해야 하는 측면이 있다”며 “(서소문고가의) 콘크리트가 한 59년 된 것이고 정밀 안전진단에서 ‘D’ 등급을 받았기 때문에 제거하는 과정에서 여러 문제들로 더 늦어질 여지는 얼마든지 있다”고 말했다.

국토부에 따르면, 사고 영향으로 경의선 신촌역-서울역 구간 전차선 일부가 단전되면서 이 구간 열차 운행이 중단됐다. 이 여파로 KTX(경부선, 호남선, 강릉·중앙선)와 무궁화호(경부선, 호남선), 경의선도 일부 구간 운행을 못하고 있다. 이날 오전 기준 전체 열차가 평소 대비 약 81% 수준 운행률을 보이고 있다.

국토부는 건설안전 소관 부서를 중심으로 사고조사위원회를 구성해 사고 원인 조사, 재발 방지 대책 수립을 진행할 예정이다.