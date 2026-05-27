전남 ‘2030교실’ 만족도 높아···작은학교·도심학교 모두 호응

교실 공간과 수업 방식을 함께 바꾸는 전남도교육청의 ‘2030교실’ 만족도가 5점 만점에 4.5점 이상으로 나타났다.

전남도교육청은 지난해 2030교실 운영학교 학생·학부모·교직원 1만2000여명을 대상으로 만족도를 조사한 결과, 모두 5점 만점에 4.5점 이상을 기록했다고 27일 밝혔다.

2030교실은 2030년 교육환경 변화에 대비하기 위한 미래형 수업 전환 사업이다. 학생 주도성을 키우는 수업, 공동교육과정 운영, 인공지능(AI) 기반 개인별 맞춤형 학습 등이 가능한 교실 모델을 만드는 것이 핵심이다.

조사 결과 면 지역 작은학교와 도심 학교 모두 만족도가 높았다. 학생 수가 적은 작은학교에서도 공동교육과정 등 새로운 수업 방식을 적용할 수 있다는 점이 긍정적으로 작용한 것으로 분석된다.

교실 유형별로는 특별교실보다 일반교실 만족도가 높았다. 학생들이 가장 오래 머무는 공간을 바꾼 것이 체감 효과로 이어진 것으로 보인다.

사업 방식별로는 시설 공사가 필요한 맞춤형보다 디지털 기기를 바로 활용하는 기본형 만족도가 더 높았다. 많은 예산과 대규모 공사 없이도 교실 수업 변화를 이끌 수 있다는 점이 확인된 셈이다.

전남도교육청은 올해 기본형을 전체의 70% 수준까지 확대했다. 지난해 조성한 교실을 계속 지원하는 ‘지속형’도 새로 도입했다.

전남도교육청은 지난해 133개 교실에 이어 올해 119개 교실을 추가했다. 현재 전남지역에서는 모두 252개의 2030교실이 운영되고 있다.

김병남 전남도교육청 유초등교육과장은 “2030교실은 단순한 공간 변화를 넘어 학생의 깊이 있는 배움을 위해 수업을 변화시키는 교육 플랫폼”이라며 “현장의 목소리를 지속적으로 반영해 학생이 주도적으로 배우고 성장하는 수업 대전환을 완성해 가겠다”고 말했다.