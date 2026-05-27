창간 80주년 경향신문

전국 국립공원에서 등산화·등산스틱·아이젠 무료로 빌린다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이달부터 전국 국립공원에서 등산화, 등산스틱 등 안전장비를 무료로 빌릴 수 있게 된다.

기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 이달부터 전국 산악형 국립공원에서 등산화·등산스틱·배낭· 무릎보호대·응급키트·방석·안내지도·아이젠·핫팩 등 9종 장비를 탐방객에게 무상으로 빌려주는 서비스를 운영한다고 27일 밝혔다.

공단은 2021년 북한산에서 시범 운영하던 서비스를 확대해 지난해에는 전국 12개 국립공원에서 안전장비 무료 대여 서비스를 제공했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

전국 국립공원에서 등산화·등산스틱·아이젠 무료로 빌린다

입력 2026.05.27 13:08

  • 오경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

북한산 백운대가 등산객들로 붐비고 있다. 연합뉴스

북한산 백운대가 등산객들로 붐비고 있다. 연합뉴스

이달부터 전국 국립공원에서 등산화, 등산스틱 등 안전장비를 무료로 빌릴 수 있게 된다.

기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 이달부터 전국 산악형 국립공원에서 등산화·등산스틱·배낭· 무릎보호대·응급키트·방석·안내지도·아이젠·핫팩 등 9종 장비를 탐방객에게 무상으로 빌려주는 서비스를 운영한다고 27일 밝혔다.

공단은 2021년 북한산에서 시범 운영하던 서비스를 확대해 지난해에는 전국 12개 국립공원에서 안전장비 무료 대여 서비스를 제공했다.

이달부터는 내장산·가야산·주왕산·소백산·월출산·변산·태백산 등을 추가해 전국 산악형 국립공원으로 서비스를 확대한다. 다만 부산 금정산은 오는 7월 중 대여 서비스를 시작할 예정이다.

국립공원 탐방지원센터 등에서 신청서와 개인정보 수집 이용동의서를 작성하면 누구나 안전장비를 빌릴 수 있다. 반납은 사용 당일 해야 한다. 국립공원별 대여장소와 대여물품 품목, 운영시간 등은 국립공원공단 누리집에서 확인할 수 있다.

공단이 지난해 12개 산악형 국립공원의 6600건 대여 실적을 분석한 결과, 등산스틱의 대여 비율이 28%로 가장 높았다. 2위는 아이젠(19%)이었다.

공단은 외국인 탐방객을 대상으로 한 안내도 강화할 계획이다.

전국 국립공원에서 등산화·등산스틱·아이젠 무료로 빌린다
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글