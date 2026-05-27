신약개발 속도 10배·우주데이터센터 기술 확보…K-문샷 본격 시동

총괄관리자 12명 위촉…K-문샷 추진단 출범식

신약개발 속도 10배 증강, 우주데이터센터 기술 확보 같은 세계적 수준의 과학 역량을 확보하기 위한 범정부 차원의 추진 체계 ‘K-문샷 프로젝트’가 개시됐다.

과학기술정보통신부는 27일 서울 용산구 드래곤시티에서 산업통상부·해양수산부 등 관계 부처와 한국연구재단·LG전자·현대건설 등 산학연 관계자들이 참석한 가운데 K-문샷을 이끌어갈 총괄관리자(PD) 12명을 위촉하고, 범부처 추진체계 ‘K-문샷 추진단’ 출범식을 개최했다.

문샷이란 본래 ‘달 탐사선 발사’를 뜻한다. 하지만 최근에는 어렵기는 하지만 일단 개발만 하면 세상을 바꾸는 기술을 뜻하는 것으로 의미가 확장됐다.

과기정통부가 추진하는 K-문샷은 과학기술 분야에 인공지능(AI)을 적극적으로 도입해 연구 생산성을 2030년까지 2배 높이는 것을 목표로 삼는다. 또 2035년까지 국가 경쟁력 도약에 필요한 주요 과제를 해결하는 임무도 맡았다. 신약개발 속도를 10배 높이고, 한국형 핵융합 소형 실증로를 개발하며, 우주데이터센터 원천 기술을 확보하는 일 등이 포함된다.

K-문샷 추진단은 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관이 단장을 맡으며, 관계 부처와의 정책 공조, 연구·개발(R&D) 협력 등을 수행한다. 과기정통부는 지난 2월 국가인공지능전략위원회 전체회의에서 ‘K-문샷 추진 전략’을 발표했다. 그 뒤 국가과학기술연구회와 정보통신기획평가원을 통해 PD 기용 절차를 진행해 지난 21일 선발을 완료했다.

배 부총리는 “단순히 과학기술에 AI를 접목하겠다는 기술적 차원을 넘어 인류가 직면한 문제를 해결한다는 사명감으로 K-문샷을 추진해 나가겠다”고 밝혔다.