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본문 요약

경찰의 무소속 김병기 의원 관련 '13개 의혹' 수사가 반년을 넘게 표류하고 있다.

경찰은 지난 1월 김 의원이 지역구인 서울 동작구 지역 정치인들로부터 공천 대가로 차명의 고액 후원을 받아왔다는 내용의 고발장을 접수해 수사해왔다.

경찰 수사 초점은 김 의원이 전직 서울 동작구의원들로부터 금품을 수수했다는 '3000만원 정치헌금' 의혹 등 핵심 혐의에서 점점 곁가지로 옮겨가고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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반 년 넘게 표류하는 김병기 수사…‘13개 의혹’ 곁가지로 확대, 지선 이후에 송치하나

입력 2026.05.27 13:27

  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

뇌물수수와 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의를 받는 무소속 김병기 의원이 지난 2월26일 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 문재원 기자

뇌물수수와 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의를 받는 무소속 김병기 의원이 지난 2월26일 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 문재원 기자

경찰의 무소속 김병기 의원 관련 ‘13개 의혹’ 수사가 반년을 넘게 표류하고 있다. 경찰은 지난해 말 수사 본격화 이후 현재까지 김 의원 본인을 7차례나 불러 조사했지만 이렇다 할 결론을 내지 못했다. 수사가 지연되며 ‘늑장 수사’라는 비판이 나오자 경찰은 입증된 혐의부터 검찰에 넘기겠다며 ‘분리 송치’ 방침까지 세웠지만 결과물이 없는건 마찬가지다.

27일 경향신문 취재를 종합하면,김 의원 관련 의혹을 수사해 온 서울경찰청 공공범죄수사대는 최근 김 의원의 과거 후원자·후원금 관리를 맡은 인물 등을 불러 조사했다. 이 의혹은 경찰이 기존에 파악하던 김 의원 관련 13개 의혹과는 별개다.

경찰은 지난 1월 김 의원이 지역구인 서울 동작구 지역 정치인들로부터 공천 대가로 차명의 고액 후원을 받아왔다는 내용의 고발장을 접수해 수사해왔다. 경찰 수사 초점은 김 의원이 전직 서울 동작구의원들로부터 금품을 수수했다는 ‘3000만원 정치헌금’ 의혹 등 핵심 혐의에서 점점 곁가지로 옮겨가고 있다.

경찰이 장기간 수사에도 결과를 내지 못하자 ‘늑장 수사’라는 지적이 이어졌다. 그러자 경찰은 제기된 의혹 중 입증이 가능한 혐의부터 먼저 수사를 마쳐 별건으로 송치하겠다는 방침을 밝혔다. 이후 경찰은 김 의원 차남의 ‘빗썸 특혜 취업’ 의혹 수사에 집중했다. 김성태 전 자유한국당 의원이 딸을 KT에 취업시킨 행위가 뇌물로 인정된 선례를 적용할 수 있다는 판단에 따른 것으로 전해졌다.

경찰이 김병기 더불어민주당 의원의 공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹에 대한 자택, 의원실, 지역구 사무실 등을 압수수색한 지난 1월14일 서울 동작구 김 의원 지역구 사무실에서 수사관들이 압수물을 들고 이동하고 있다. 문재원 기자

경찰이 김병기 더불어민주당 의원의 공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹에 대한 자택, 의원실, 지역구 사무실 등을 압수수색한 지난 1월14일 서울 동작구 김 의원 지역구 사무실에서 수사관들이 압수물을 들고 이동하고 있다. 문재원 기자

그러나 차남 의혹 수사마저 매듭짓지 못하면서 경찰 수사 범위는 더 확대됐다. 경찰은 지난달 6일 김 의원 가족의 진료 특혜 의혹과 관련해 서울 동작구 보라매병원을 압수수색했다. 이어 경찰은 기존 13개 의혹에 포함되지 않았던 장남 관련 의혹도 들여다보기 시작했다. 경찰은 최근 국정원 직원인 김 의원 장남을 불러 조사했다. 김씨는 김 의원 보좌진에 국정원 업무 조력을 요청하며 업무상 비밀을 누설한 혐의를 받는다.

결국 수사는 정치헌금 의혹 등 본류에서 벗어나 점점 멀어지며 범위만 확대되는 양상이다. 최근 지방선거 국면에 본격적으로 돌입하며 이 사건 수사 결과 발표의 민감성은 더 커졌지만, 사건 수사결과 발표와 송치는 결국 지선 이후에야 이뤄질 것이란 관측이 나온다.

의혹 제기 초기 강제수사가 늦어진 데 이어 사건 수사가 여전히 지연되고 있다는 비판도 계속되고 있다. 참여연대 지난 19일 논평을 내 “지방선거가 다가온다는 이유로 수사 결론을 내는 것을 미루는 것은 집권 여당 전 원내대표에 대한 봐주기 수사이자 권력 눈치보기”라며 “왜 수사가 지지부진한지 경찰은 납득할 만한 해명을 내놔야 한다”고 밝혔다.

뇌물수수 등 13가지 의혹을 받는 무소속 김병기 의원이 지난 2월27일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 이준헌 기자

뇌물수수 등 13가지 의혹을 받는 무소속 김병기 의원이 지난 2월27일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 이준헌 기자

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