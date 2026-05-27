반 년 넘게 표류하는 김병기 수사…‘13개 의혹’ 곁가지로 확대, 지선 이후에 송치하나

경찰의 무소속 김병기 의원 관련 ‘13개 의혹’ 수사가 반년을 넘게 표류하고 있다. 경찰은 지난해 말 수사 본격화 이후 현재까지 김 의원 본인을 7차례나 불러 조사했지만 이렇다 할 결론을 내지 못했다. 수사가 지연되며 ‘늑장 수사’라는 비판이 나오자 경찰은 입증된 혐의부터 검찰에 넘기겠다며 ‘분리 송치’ 방침까지 세웠지만 결과물이 없는건 마찬가지다.

27일 경향신문 취재를 종합하면,김 의원 관련 의혹을 수사해 온 서울경찰청 공공범죄수사대는 최근 김 의원의 과거 후원자·후원금 관리를 맡은 인물 등을 불러 조사했다. 이 의혹은 경찰이 기존에 파악하던 김 의원 관련 13개 의혹과는 별개다.

경찰은 지난 1월 김 의원이 지역구인 서울 동작구 지역 정치인들로부터 공천 대가로 차명의 고액 후원을 받아왔다는 내용의 고발장을 접수해 수사해왔다. 경찰 수사 초점은 김 의원이 전직 서울 동작구의원들로부터 금품을 수수했다는 ‘3000만원 정치헌금’ 의혹 등 핵심 혐의에서 점점 곁가지로 옮겨가고 있다.

경찰이 장기간 수사에도 결과를 내지 못하자 ‘늑장 수사’라는 지적이 이어졌다. 그러자 경찰은 제기된 의혹 중 입증이 가능한 혐의부터 먼저 수사를 마쳐 별건으로 송치하겠다는 방침을 밝혔다. 이후 경찰은 김 의원 차남의 ‘빗썸 특혜 취업’ 의혹 수사에 집중했다. 김성태 전 자유한국당 의원이 딸을 KT에 취업시킨 행위가 뇌물로 인정된 선례를 적용할 수 있다는 판단에 따른 것으로 전해졌다.

그러나 차남 의혹 수사마저 매듭짓지 못하면서 경찰 수사 범위는 더 확대됐다. 경찰은 지난달 6일 김 의원 가족의 진료 특혜 의혹과 관련해 서울 동작구 보라매병원을 압수수색했다. 이어 경찰은 기존 13개 의혹에 포함되지 않았던 장남 관련 의혹도 들여다보기 시작했다. 경찰은 최근 국정원 직원인 김 의원 장남을 불러 조사했다. 김씨는 김 의원 보좌진에 국정원 업무 조력을 요청하며 업무상 비밀을 누설한 혐의를 받는다.

결국 수사는 정치헌금 의혹 등 본류에서 벗어나 점점 멀어지며 범위만 확대되는 양상이다. 최근 지방선거 국면에 본격적으로 돌입하며 이 사건 수사 결과 발표의 민감성은 더 커졌지만, 사건 수사결과 발표와 송치는 결국 지선 이후에야 이뤄질 것이란 관측이 나온다.

의혹 제기 초기 강제수사가 늦어진 데 이어 사건 수사가 여전히 지연되고 있다는 비판도 계속되고 있다. 참여연대 지난 19일 논평을 내 “지방선거가 다가온다는 이유로 수사 결론을 내는 것을 미루는 것은 집권 여당 전 원내대표에 대한 봐주기 수사이자 권력 눈치보기”라며 “왜 수사가 지지부진한지 경찰은 납득할 만한 해명을 내놔야 한다”고 밝혔다.